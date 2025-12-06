吳申梅「會聽不會說」 鬧出糗事老公竟在一旁大笑

吳申梅在〈外家〉MV中和呂俍慧有不少對手戲。喜上梅梢娛樂提供

吳申梅將推出新單曲〈外家〉，她提前公開與在MV中飾演「娘家媽媽」的資深演員呂俍慧劇照。兩人因花蓮公益活動結緣，意外發現彼此同為「香港媳婦」，瞬間拉近距離；吳申梅的母親瑪莉姐更是呂俍慧的戲迷，片場合照互動溫馨融洽。

〈外家〉以「娘家」為核心意象，象徵嫁出去女兒的後盾，也延伸為所有遊子心心念念的故鄉。這首作品同時是吳申梅遠嫁香港3年間的真實心境，也標記她入行十年的里程碑創作，她更親身參與詞曲共作，意義非凡。

廣告 廣告

吳申梅在〈外家〉MV中和呂俍慧有不少對手戲。喜上梅梢娛樂提供

拍攝MV期間，語言交流也成為趣味插曲。吳申梅笑稱呂俍慧的廣東話「標準到不行」，讓她自嘆不如；呂俍慧則安慰：「妳才嫁過去三年，有心學都不會慢。」充滿暖意。

吳申梅透露自己聽得懂八成廣東話，但會說的僅兩成，甚至曾因台灣口音鬧笑話，向店員要「紙巾」卻被誤會成「匙羹」，讓她當下愣住，但Eric在旁大笑不已，經他解釋才知道廣東話的湯匙叫「匙羹」，和「紙巾」發音類似，加上她的台灣口音，立刻讓店員誤會。

吳申梅在〈外家〉MV中和呂俍慧有不少對手戲。喜上梅梢娛樂提供

至於最拿手的粵語？她笑回：「一定是『來杯黑咖啡』！」因為經常在老公Eric公司樓下等待時買咖啡，「唔該，一杯齋啡」已經講得相當溜，還曾因此被店員誤認為香港本地人，讓她又害羞又得意。



回到原文

更多鏡報報導

直擊／暌違6年將重返中國開唱？羅志祥今親上火線回應

吳麗萍神曲AAA台灣首唱！ CORTIS熱跳〈GO!〉5萬人嗨爆高雄世運

林逸欣父親病倒「暴瘦坐輪椅」 母淚崩緊擁逼哭萬人