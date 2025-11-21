吳申梅《綜藝一級棒》獲百人突襲慶生 老公凌晨補上甜蜜

吳申梅（中）錄影《綜藝一級棒》，主持人康康、許志豪突然端出蛋糕幫慶生。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅20日迎來43歲生日，正逢在中視《綜藝一級棒》錄影，主持人康康、許志豪突然端出蛋糕，帶領全場近百位幕前幕後工作人員齊唱生日快樂歌，讓吳申梅驚喜到差點落淚，感性表示：「從來沒有在這麼大的場合被意外慶生，真的覺得很幸福。」

吳申梅許下《綜藝一級棒》收視長紅的生日願望。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅現場許下三個願望，第一個是希望「大家都生意興隆、活動滿滿」，第二個是《綜藝一級棒》收視長紅，第三個則笑稱「放在心底」。不過在慶生橋段中，她因穿平底鞋，身高比兩位主持人矮了一截，被康康笑問：「妳在地下室嗎？」她也機智妙回：「我在B2啦！」全場立即笑翻。

此外，吳申梅透露生日前一周就「不停地在吃蛋糕」，從南部粉絲的探班蛋糕，到有小男生送來「壽桃山」祝壽，讓她直喊「甜到快升天」。錄影結束回到家已是凌晨，老公也貼心準備蛋糕補上專屬的深夜慶生，讓被滿滿愛意包圍的她直呼：「今年真的超級幸福！」

