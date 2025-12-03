吳申梅3年婚姻出狀況 衝動飛回台灣「外家」尋求慰藉

吳申梅將推出新歌〈外家〉。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅正式成立「喜上梅梢」娛樂，升級CEO將推出新歌〈外家〉，「外家」在閩南語中意指「娘家」，是嫁出去女兒的強大後盾，這首歌不但獻給每位新嫁娘的娘家，也泛指所有遊子心心念念的故鄉和老家，意義非凡，直入人心。

吳申梅將〈外家〉視為遠嫁香港3年來的「揪心之作」，也是她入行10年的里程碑。她特別感謝陳東賢和余國光兩位老師，在聽了她的故事後為她量身打造。〈外家〉歌詞細膩描寫「外家」如同一盞永不熄滅的燈，默默照亮最想回家的那條路，是遠在他鄉奮鬥的遊子與女兒們最溫暖的心靈避風港。

吳申梅也分享了遠嫁香港後，因與夫婿Eric的文化差異爭執，曾因網購包裹一事吵翻，衝動飛回台灣「外家」尋求慰藉。沒想到媽媽溫柔安撫：「休息一下，氣消了就回香港吧。」讓她瞬間融化，更深刻體悟到「外家」是永遠不會拒絕自己、永遠會被擁抱的港口。她希望透過〈外家〉，讓所有人都能感受這份家的力量與安定感，讓思念轉化為繼續前行的溫暖力量。

