吳申梅43歲被「近百人突襲慶生」 她做一事遭康康虧：妳是在地下室嗎？

吳申梅（中）歡度43歲生日，左為許志豪、右為康康。（圖／喜上梅梢娛樂）

吳申梅在 20 日迎來 43 歲生日，家庭事業兩得意的她，竟在錄《綜藝一級棒》前夕，被節目組來了一場超盛大突襲！就在開錄倒數時，康康、許志豪突然端出生日蛋糕、帶領近百名幕前幕後一起高唱生日快樂歌，錄影棚瞬間變身巨型慶生會，氣氛熱到像跨年。

這突如其來的驚喜讓吳申梅完全招架不住，差點感動落淚。她笑說：「從來沒有在這麼大的場合被意外慶生，真的很驚喜。」回想自己學生時期懵懵懂懂，好像不太懂什麼是幸福，如今能在工作現場被大家暖暖包圍，「真的很幸福。」

廣告 廣告

許願環節更是笑料不斷。她才說出第一個願望，全場馬上笑翻：「希望大家都生意興隆、活動滿滿！」完全展現超暖同事魂。第二個願望，她希望《一級棒》收視長紅、周周第一。至於第三個，她賣關子保留：「先放在心底。」讓全場開始瘋猜。錄影時她為了跳舞穿了平底鞋，站位瞬間變「小凹洞」，意外比康康、許志豪矮了一大截。康康忍不住虧：「申梅妳是在地下室嗎？」她也超快反應：「我在 B2 啦！」機智回覆讓現場爆笑不斷。

錄影結束回到家已經深夜一點多，沒想到老公也安排了甜蜜補班慶生，蛋糕準備好等她回家。從粉絲、節目團隊到枕邊人，她整整一週被愛包圍，小倆口幸福滿滿，她直呼：「今年真的超級幸福！」最後她也帶來好消息，2025 全新壓軸單曲將於 12 月 10 日正式發行！這首歌是為她量身打造的暖心作品，她興奮喊話粉絲：「真的很好聽！」滿意度爆表。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導