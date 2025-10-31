吳登興榮獲藝術教育貢獻獎 守護傳統技藝扎根偏鄉藝術教育

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】教育部114年第12屆藝術教育貢獻獎出爐，雲林縣文化與教育界再傳捷報，由致力於傳統技藝保存與民俗教育推廣的吳登興先生榮獲殊榮，肯定其長年扎根偏鄉、推動民俗藝術教育與文化資產保存的卓越貢獻。

吳登興先生從事教育與傳統藝術推廣工作28年來，指導全國各級學校參加民俗體育及傳統表演賽事，累計獲得超過380項冠軍及特優獎項，其指導的飛沙國小更以全校僅30名學生，創下教育部民俗體育「全國八冠王」紀錄，成為偏鄉學校學習民俗技藝的成功典範。

除教學表現亮眼外，吳登興亦為國際級暨甲級龍獅裁判教練考核講師，長年指導教育部、文化部、傳藝中心等單位的專業研習課程，積極提攜後進裁判與教練，推動技藝代代傳承。他並獲頒教育部體育署民俗體育競賽「菁英賽」12座金質獎與12座菁英獎，為全國唯一同時獲此殊榮者。

在文化資產保存方面，吳登興投入研究與登錄工作，協助古蹟、古物及傳統民俗提報多達41案，成功保存多項重要文化資產，包括「北港飛龍團大龍旗」指定為國定古物。2019年，他以全台最年輕的身分，登錄為雲林縣無形文化資產「龍鳳獅傳統表演藝術保存者」及「龍獅製作技術保存者」，成為台灣傳統藝術界的雙重傳承典範。

吳登興曾遠赴泰國執教「德義堂龍鳳獅團」，推廣台灣龍獅技藝至海外，促進國際文化交流。他強調，傳統藝術不僅是文化的根，更是教育的延伸，唯有讓孩子從小接觸、理解並實踐，傳統才有永續的可能。

縣長張麗善表示，吳登興長年深耕民俗教育，讓雲林的傳統藝術在國內外發光發熱，並為偏鄉孩子創造接觸文化與藝術的機會，其精神令人敬佩。這次榮獲教育部藝術教育貢獻獎，正是對其多年努力的最佳肯定。（照片／雲林縣政府提供）