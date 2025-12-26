吳皇昇貼黨名爭取市議員提名被檢舉 江和樹抱屈：要挺身而出、勿網內互打 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026地方選舉升溫，更出現「黨內互打」，台中市前新聞局長吳皇昇為爭取台灣民眾黨下屆北屯區市議員提名，近日掛起多面看板，卻被大肚區主任黃楓仁檢舉，指依黨內規定，未被提名前不能掛出黨的頭銜。民眾黨中央委員江和樹今（26）再度為吳抱屈，表示現在是關鍵時刻，黨內應要合作、不要網內互打，也呼籲擬參選人，只要有需要就跟中央黨部申請。

江和樹直言，黨內規定真的太多了，但未被提名前不能掛出黨名的規定，會讓有些候選人難以施展拳腳。他認為，這時候國民黨、民眾黨擬參選人都有掛看板，若有人要以民眾黨名義參選，當然要給予鼓勵。

「黨最會『黨內互打』」江和樹表示，在選戰的關鍵時刻，黨員間要挺身而出、合作，他強調，台灣民眾黨現在爹不疼、娘不愛，若還有人願意背著民眾黨之名，在中南部拚搏都是好事。他認為，有爭議黨部就來改，若隨便跟前黨主席柯文哲拍照、掛看板當然不行，但擬參選人只要有需求，跟中央黨部申請許可，就可以來使用。

吳皇昇日前也在社群平台表示，「台灣民眾黨」這五個字，對他來說，不只是一個黨名，更是一份「科學、理性、務實」的價值。他掛上看板，想代表台灣民眾黨，未獲正式提名前，寫明是政黨的擬參選人，勇敢出來挑戰。這在其他政黨，早已是鼓勵從政、行之有年的常態，卻被檢舉，他心裡真的很難過。

「短暫的遮蔽，是為了未來更光榮的呈現」吳皇昇說，他是守規的黨員。有處分，他接受並配合遮改，也希望能讓大家看到，民眾黨是一個講紀律、講文明的政黨。他也強調，不只是他，全台灣還有許多民眾黨的戰友，都在等一個更務實且合理的機制，不怕開疆闢土的辛苦，也相信黨可以愈來愈好；而他要為台中、為北屯、為人民，做更多的事。

照片來源：取自吳皇昇臉書

