吳皇昇陪黃國昌訪日基層不滿 江和樹:手路細一點

前台中市新聞局長吳皇昇，日前宣布加入台灣民眾黨，有意角逐台中北屯區議員選舉，並且和黨主席黃國昌，一同赴日交流，此舉引發白瑩地方不滿，台中市議員江和樹，喊話黨中央"手路細一點"，因為民眾黨原本就有三人，有意參選北屯區議員，不過吳皇昇澄清，這次的交流活動，是他自己依規報名，駁斥選舉內定一說。





吳皇昇陪黃國昌訪日基層不滿 江和樹喊話黨中央「手路細一點」(圖/民視新聞)

民眾黨主席黃國昌，日前率領青年團，前往日本交流，團員包含前台中市新聞局長吳皇昇，他在數個月前，悄悄披上白袍，有意角逐，台中市北屯區議員，不過此舉，引發民眾黨自家議員，相當不滿。

台中市議員江和樹，喊話黨中央，"手路細一點"，因為台灣民眾黨，原本就有3人表態，要在北屯區參選，包含台中選哲之友會會長邱于珊，中央委員許瑞宏，還有前國民黨埔里鎮民代表會副主席陳諭韋，認為黨中央此舉，是在干擾地方布局。

據了解吳皇昇澄清訪日交流活動是他依規定報名並且通過書審 駁斥"內定"一說(圖/議員提供)





據了解，吳皇昇澄清，訪日交流活動，是他依規定報名，並且通過書審，駁斥"內定"一說，不過民眾黨內茶壺風暴，悄悄上演，如何弭平基層怒火，成為當前課題。





