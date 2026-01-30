吳皓昇慘被「白色黏稠物」潑臉 攝影機也遭殃一度停拍

吳皓昇全身沾滿豆渣仍敬業完成拍攝。（圖／民視）

民視八點檔《豆腐媽媽》劇情進入高潮，劇中飾演反派「正豪」的吳皓昇，日前拍攝一場登門討公道、卻反被「豆渣洗臉」的重頭戲。為了這場不到幾分鐘的報應戲，吳皓昇透露全劇組從深夜一路排練到凌晨三點，就為了確保那桶豆渣能「一次到位」。

吳皓昇回憶拍攝現場，坦言演員最怕這類潑灑戲 NG，因為豆渣一旦潑到身上，後續的清理與妝髮重整非常耗時。他提到，當時第一波豆渣本來被吳政澔擋掉大半，沒想到前輩洪都拉斯反應極快，抓準空檔「閃身補刀」，第二波豆渣直接精準命中他的臉部。

《豆腐媽媽》吳皓昇到萬家豆腐坊找碴！被洪都拉斯潑豆渣。（圖／民視）

現場潑灑力道十足，連攝影機鏡頭都不小心「中彈」，畫面一度緊急清理。吳皓昇笑說，雖然全身沾滿豆渣，但拍完後反而覺得「超過癮」，直呼這是一場「最環保、不浪費食物，又能讓觀眾看得很舒服」的解氣戲碼。

