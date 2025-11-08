吳石案牽連12人有違失 監院曾糾正國防部

「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，出席民眾向受難者獻花致意。（姚志平攝）

台灣地區政治受難人互助會8日舉辦白色恐怖追思大會，其中追思對象包含共諜吳石引發討論，而吳石到底是誰？根據國家人權記憶庫的登載資料，吳石在戰後國共鬥爭時期，為中共提供了許多重要軍事情報，中共地下黨組織給他的代號是「密使一號」。監察院民國108年調查也直指，偵破吳石案有助於台海局勢穩定及國家安全維護。

吳石在南京任國防部史政局中將局長時，自民國36年4月經投共的立法委員何遂介紹與共產黨建立關係，不斷將國民黨軍隊在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交華東局轉給毛澤東、周恩來。

同年10月吳石因任國防部中將參謀次長而飛抵台灣後，持續透過管道傳遞資訊給毛澤東，直至共黨在台組織「台灣省工作委員會」負責人蔡孝乾於39年被捕獲而供出朱諶之等400多位在台間諜，朱諶之再供出吳石，因此才遭逮捕。

該年5月30日，據國防部高等軍法合議庭簽發的「國防部判決書」，吳石等人「共同將軍事上之祕密文書圖表交付叛徒，各處死刑，各褫奪公權終身。朱諶之則共同意圖破壞國體，竊據國土，而著手實行，處死刑，褫奪公權終身」。當年6月10日押赴台北馬場町刑場槍決。

吳石案有多人受牽連遭判死刑，監察院曾接獲人民書狀要求調查，認為審判12人有8大違失。108年調查發現，吳石案受牽連的12人，高等軍法會審庭之原審判有3大違失，復審有5大違失，故糾正國防部。

不過監察院也直指，吳石就是中共安插在國民黨內部的最高情報官，國防部保密局偵破吳石案，使吳石等人無法再對中共提供嚴重危害我軍戰略部署，以及攸關作戰成敗的軍事資訊，確實有助於台海局勢的穩定。