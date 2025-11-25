國民黨主席鄭麗文日前出席「白色恐怖秋祭」，遭批評追思對象包括共諜吳石，讓吳石案再度勾起不少人的回憶。而當年破獲國軍最高階共諜吳石的人，正是任職情報局長最久的葉翔之。

國軍撤退來台時，中共潛伏在台的最高負責人是「台灣省工作委員會」書記蔡孝乾。蔡是極少數參加中共「二萬五千里長征」的台籍人士之一。台省工會是共黨武裝組織，在宜蘭路窟山洞藏有軍火，還有機關報《光明日報》，該會人數已達1800餘人，這個中共在台最大潛伏組織即由前情報局長葉翔之破獲。

由於蔡孝乾供出所有組識成員，及前參謀本部作戰次長吳石中將的共諜身分，戴罪立功，在葉翔之向蔣介石力保下，不但留住性命，還晉升少將。隨後蔡在情報局的大陸研究室擔任副主任，有相當的貢獻。因此情報局內部常戲稱情研室是「匪諜處」。

由軍情局退休情報員組成的忠義同志會，2011年出版的《葉翔之百歲紀念文集》中，曾披露中共台省工會全案破獲祕辛。

台灣光復後，國軍派員接收台灣，中共也派蔡孝乾自延安來台發展組織。蔡在中共有很高的地位，中共在江西瑞金成立紅區政府時，蔡就當中央政府級的「內務部長」。當蔡被派到台灣領導台共地下工作時，隱姓埋名在基隆港當碼頭工人。包括228事件等都未傷到蔡所領導的台省工會，可見潛伏之深。台省工會案之所以破獲，主要是其成員散發機關報《光明日報》，竟塞進行政院長陳誠辦公室及蔣介石的士林官邸，驚動到最高當局。

蔣介石下令保安副司令彭孟緝限期破案，彭無法達成任務，於是蔣又交給保密局長毛人鳳。當時擔任二處處長的葉翔之大膽研判，能印報紙的地方一定是學校，而且是中學，而非大學，因為大學「我們的人多的很，有這東西早就發現了。」結果，保密局到各中學調查，不到1星期，就發現基隆中學的考試卷印刷字體與《光明日報》一樣，追查到校長，再一路查到化名「老鄭」的蔡孝乾，隨之逮捕。

蔡孝乾帶一對姐妹來台潛伏，姐姐與蔡假扮夫妻掩護，但妹妹才是蔡的真正情人。蔡被捕後，為保護情人，開出條件，若讓他們結婚，就和盤托出所有組織成員及武器藏放之處。政府答應蔡，於是蔡把在台1800餘位共產黨員全數招出。

除了蔡孝乾因「反正」，留在情報局情研室直到退休，其餘參加中共台省工會的年輕黨員全送到外島或大陸，任其自生自滅；全案更槓上開花，破獲國軍內部潛伏階級最高的吳石案。此案也成為葉翔之的代表作。