吳石洩密害死17萬國軍 她譏鄭麗文「國民黨史上最大草包」
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午赴馬場町出席「白色恐怖秋祭」活動，對象包括「最高階共諜」吳石，引發爭議；網紅胡采蘋在臉書發文指出，吳石在徐蚌會戰洩漏大量軍情，國軍死傷17萬人，鄭麗文卻要去追思，「果然是國民黨史上最大的草包」。
針對爭議，鄭麗文今天表示，活動原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導。五〇年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在大家所認定的「政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。
對此，胡采蘋表示，中華人民共和國成立前夕，吳石飛赴台灣，中共華東局給他的代號是「密使一號」。徐蚌會戰前，中國共產黨地下黨員、共軍中將吳仲禧在吳石的幫助下，取得「淮海戰場形勢圖」，轉道上海將情報交給潘漢年。吳石還讓華中剿匪指揮部情報科科長胡宗憲多送一份《敵我雙方兵力位置圖》給吳仲禧參考。
胡采蘋指出，徐蚌會戰黃百韜將軍自殺殉國，邱清泉將軍自殺殉國，國軍死傷17萬人，吳石洩漏了大量情報，害死多少國軍。鄭麗文昨天說吳石不是政治犯，今天要去追思大共諜，「吳石都被槍斃了還不是政治犯，鄭麗文果然國民黨史上最大草包」。
更多太報報導
鄭麗文追思共諜吳石 蔣萬安有意見：應紀念保衛台灣的前輩
白色恐怖秋祭遭指「祭拜最高階共諜吳石」 主辦方：絕非事實
出席白色恐怖追思會悼念共諜挨批 鄭麗文：活動非以吳石等人為主角
其他人也在看
採訪通知有寫追思吳石！黃揚明還原歷史「曝國民黨危機」：他就是共諜
國民黨主席鄭麗文出席馬場町秋祭活動、悼念白色恐怖受害者，遭質疑「追思共諜吳石」受到不分藍綠人士抨擊；資深媒體人黃揚明強調，吳石身為「共諜」的歷史定位毫無爭議，認為鄭麗文出席相關活動的決定過於草率，恐讓國民黨難再以「捍衛中華民國」的論述發言。黃揚明在《週末大爆掛》節目中表示，雖然鄭麗文澄清吳石非追悼對象，盼大眾聚焦在白色恐怖，但外界的質疑「並非空穴來風」。黃......風傳媒 ・ 9 小時前
鄭麗文今將出席統派活動追思共諜吳石 侯友宜這樣看
國民黨主席鄭麗文今預計出席由「台灣地區政治受難人互助會」與「台灣民主自治同盟（台盟）」等爭議統派團體舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念1950年代中共安插在國民黨政府內部最高階共諜將官吳石。對此，新北市長侯友宜今天出席活動受訪回應，任何需要面對的事情，一定要遵守法規，符合社會的期待，這自由時報 ・ 16 小時前
鄭麗文追思共諜引熱議 蔣家後代蔣萬安：我們應紀念捍衛中華民國的前輩
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導新任國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席馬場町白色恐怖秋祭追思會，不過今天追思名單上，出現當年中共安插在國民政府內部...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
痛批鄭麗文秋祭追思共諜吳石 蔡正元譏國民黨應改名為「投降黨」
中國國民黨主席鄭麗文今天（8日）出席「秋祭」活動，活動現場佈景中將共諜吳石列為「犧牲烈士」，國民黨前立委蔡正元則在臉書中痛批，鄭麗文作為中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名副其實。鏡報 ・ 10 小時前
74歲影帝傳死訊！暴瘦現身、滿臉斑白鬍鬚現況曝光
74歲影帝傳死訊！暴瘦現身、滿臉斑白鬍鬚現況曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元痛批：國民黨改名投降黨
新任國民黨主席鄭麗文下午參加「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」時，因追悼對象中有共諜吳石，再遭染紅，對此前國民黨立委蔡正元也在臉書中痛批，作爲中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，並呼籲中國國民黨應該要改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。太報 ・ 10 小時前
挨轟祭悼「共諜」？鄭麗文：吳石是懷有任務的情報工作者、不是政治犯
[Newtalk新聞] 對於綠營批評國民黨主席鄭麗文出席有紀念「共諜」吳石的受難者秋祭活動，怎麼對得起反共的蔣介石？鄭麗文今(8)日受訪表示， 她紀念白色恐怖的政治受難者，主要就是為自己的政治信仰和政治思想，而當時坐政治黑牢。「但吳石先生是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作的。所以跟我們所認知的政治思想的政治犯是有所不同的」。 鄭麗文今日下午出席統派受難者團體「台灣地區政治受難人互助會」在萬華區馬場町紀念公園舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於當年以「共諜」罪名，於1950遭槍斃的國防部中將參謀次長吳石也被列入追思的烈士之列，綠營力轟鄭麗文怎麼對得起反共的蔣介石。 鄭麗文也於活動前貼文及當場致詞時表示，她日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，她說，「50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點」。 鄭麗文活動後並接受媒體聯訪。媒體詢問，「剛剛有臉書有發文說吳石不是政治犯，可是他是被蔣介石給槍斃的，你覺得，吳石是冤枉的，還是他是為理念而犧牲的？」鄭麗文說，她紀念白色恐怖的政新頭殼 ・ 10 小時前
鳳凰颱風恐成「攔腰斷頭颱」13日橫掃台灣 最新路徑曝光
今年第26號颱風鳳凰（PHOENIX）持續以驚人的速度向西推進，對台灣的威脅指數不斷攀升。中央氣象署稍早釋出最新預估路徑，警示鳳凰將成為少見的「攔腰斷頭颱」，恐在下週三（12日）晚間至下週四（13日）清晨，以穿心颱路徑橫掃台灣本島。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席，「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但被質疑是「追思共諜」。台北市長蔣萬安表態，應該紀念捍衛中華民國的前輩。對此，鄭麗文說，「那當然！蔣市長講的也沒有錯」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
重申吳石並非主悼對象 鄭麗文：媒體誤導、扭曲今秋祭活動神聖性
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者慰靈大會，不過悼念名單中有共諜吳石，因而引起議論。鄭麗文說，此活動已舉辦...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
NCC人事案遭封殺 行政院遺憾「影響民眾權益」 名醫列3爭議開嗆
國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案昨（7）日上午在立法院進行記名投票，4名來自學界的被提名人在藍白聯手下全數封殺，讓行政院長卓榮泰痛批，已經把整個橄欖園的一半都遞出來了，卻沒得到任何善意回應，將重新思考未來合作模式。不過，蘇一峰醫師認為NCC沒有存在的必要，「只要敢騙人，執政一點都不難」。中時新聞網 ・ 12 小時前
民進黨高雄初選白熱化！3選將互動熱絡
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，有意爭取參選的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑今（8）日出席活動時，有說有笑，互動熱絡，在旁的綠委邱志偉也笑稱，「我需要跟你們三位保持等距，表...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
視察桃機邊境檢疫措施 卓榮泰：維持「零信任」、「零容忍」檢疫標準守護臺灣淨土
行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，過去半個多月以來，在中央及地方通力合作下，成功將疫情管控於臺中單一案例場，未進一步擴大，這是天佑臺灣。卓榮泰也請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態度，嚴格執行查驗工作，透過層層防護與阻隔，共同守護臺灣這塊淨土。針對未來檢疫，卓榮泰提出四大要求，包括：第一，X光機檢驗設備務必運作正常；第二，加強補充所有查驗人力至充足；第三，讓檢疫犬安全上場檢疫；第四，務必讓所有違規物件無處可藏。卓榮泰說明，明年度中央政府總預算已將「擴大內需」中的「加強觀光」納入重要施政目標，政府會積極推動觀光產業，未來人流及物流往來勢必更加頻繁，因此針對來自非洲豬瘟高風險地區的入境旅客行李、郵包及快遞，X光機檢驗比例務必維持100%，同時人工開箱查驗比例也應提高至少20%。卓榮泰表示，請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態度，嚴格執行查驗工作，澈底防護國家安全，並呼籲所有國人及外國入境旅客禁止攜帶任何肉品、植物種子等違規物品入境，切勿因個人疏忽，耗費龐大社會成本。鑑於昨（7）日凌晨零時起已恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易，昨台灣好新聞 ・ 12 小時前
鄭麗文秋祭白色恐怖共諜 蔡正元痛批改黨名「中國國民投降黨」名符其實
取自蔡正元臉書臺灣時報 ・ 8 小時前
鄭麗文赴統派主辦秋祭 蔣萬安：應紀念保台者
（中央社記者陳昱婷台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天出席白色恐怖追思活動，追思對象包括當年共諜，引發議論。台北市長蔣萬安表示，大家應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。中央社 ・ 12 小時前
鄭麗文出席統派活動 王定宇批「辱白恐受難者」：形同吐蔣介石口水
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界傳出追思對象包含中共潛伏在台的最高階間諜吳石等人，引發爭議。對此，民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文以「白色恐怖受難者」來美化吳石，不僅汙辱白色恐怖受難者，更對不起當時因吳石背叛而犧牲的國軍官兵，形同對前總統蔣介石吐口水。鏡新聞 ・ 12 小時前
出席白色恐怖追思會挨轟 鄭麗文：吳石不在我們所認定的「政治犯」
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石，民進黨炮轟「敵我不分」。鄭麗文今在臉書強調，收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。出席的用意是悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬。「吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」。中時新聞網 ・ 15 小時前
當完8年台南市議員 32歲沈震東交棒弟弟當兵去
藝人閃兵話題燒到政壇，台南市第8選區的民進黨議員沈震東決定明年放棄連任，主因是要入伍當兵，32歲的他強調之前並非「閃兵」，純粹是剛完成博士學位，順勢入伍，面對兩岸在民國115年、116年可能兵凶戰危，他表示並不擔心，認為當兵是人生際遇，會完成這項歷練。中時新聞網 ・ 13 小時前
平溪線停駛至「明年1/30」 台鐵：估影響3萬人次
台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間，折返行駛。有民眾直言旅遊計畫因交通受到影響，業...華視 ・ 14 小時前
揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包
政治中心／李明融報導國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午參加「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會追思對象，竟包含1950年中共安插在國民黨政府內部最高階共諜將官吳石，吳石生前遭到蔣介石政府槍斃，牽連數位無辜將官，蔣介石更曾在日記中記載吳石讓他「心寒」。然而，「財經網美」則是發文揭露吳石曾因洩露大量情報，害死大量國軍的事蹟，傻眼痛批「鄭麗文是藍史上最大草包」。民視 ・ 11 小時前