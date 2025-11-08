吳石洩密害死17萬國軍 她譏鄭麗文「國民黨史上最大草包」

國民黨主席鄭麗文出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午赴馬場町出席「白色恐怖秋祭」活動，對象包括「最高階共諜」吳石，引發爭議；網紅胡采蘋在臉書發文指出，吳石在徐蚌會戰洩漏大量軍情，國軍死傷17萬人，鄭麗文卻要去追思，「果然是國民黨史上最大的草包」。

針對爭議，鄭麗文今天表示，活動原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導。五〇年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在大家所認定的「政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。

共諜吳石被奉為烈士。李政龍攝

對此，胡采蘋表示，中華人民共和國成立前夕，吳石飛赴台灣，中共華東局給他的代號是「密使一號」。徐蚌會戰前，中國共產黨地下黨員、共軍中將吳仲禧在吳石的幫助下，取得「淮海戰場形勢圖」，轉道上海將情報交給潘漢年。吳石還讓華中剿匪指揮部情報科科長胡宗憲多送一份《敵我雙方兵力位置圖》給吳仲禧參考。

胡采蘋指出，徐蚌會戰黃百韜將軍自殺殉國，邱清泉將軍自殺殉國，國軍死傷17萬人，吳石洩漏了大量情報，害死多少國軍。鄭麗文昨天說吳石不是政治犯，今天要去追思大共諜，「吳石都被槍斃了還不是政治犯，鄭麗文果然國民黨史上最大草包」。

