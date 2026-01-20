「吳磊床照」遭開價4.6萬釣出本尊親上火線 爆料者2度改口

吳磊爆床照開價4.6萬，爆料者遭封禁2度改口。（圖／微博 吳磊LEO）

26歲大陸男星吳磊出道至今受到許多粉絲喜愛，18日卻有一名網友爆料，不僅手握他的「床照」，還開價1萬人民幣（約新台幣4.6萬元）提供觀賞，掀起熱議。沒想到在吳磊本人及工作室發聲後，該網友一度改口稱帳號被盜，結果沒多久又發文道歉「是同名同姓的朋友」。

雖然當初爆料的社群帳號「白珊珊a」、「白珊珊83」已遭到封鎖，但19日深夜疑似同一名網友用小帳「-833-」解釋真相，「起初我在網路上本來只是和一個同名同姓的朋友調侃幾句，因為自己的帳號被封禁了，我就@您想要引流」，並向吳磊道歉：「我願意在所有一切社交平台發布關於您的道歉，我知道這彌補不了什麼，但是我真的真的真的很對不起，我這辈子以後都會謹言慎行，這是我最誠摯的道歉。」

然而，事件仍引發熱烈討論，尤其先用帳號「白珊珊a」挑釁發文，包含「他的床照1萬塊錢誰買」、「你家哥哥（吳磊）違法的事情多了去了」、「到現在才賣出2萬塊錢（約新台幣9.2萬元），吳磊你欠我的拿什麼還」等言論。結果帳號遭封禁後，該網友不改態度再以帳號「白珊珊83」直接標註吳磊，並質問：「是不是你把我舉報（檢舉）了？」沒想到真的釣出吳磊本人親自回應：「不認識，已委託律師依法追責」，果斷切割爆料者。

至於吳磊工作室，連續2天4度發表聲明，「吳磊先生與上述用戶素不相識，無任何形式的交集，其在各平台所述與吳斐先生相關內容均為不實捏造」、「我方針對各類侵權行為的取證工作從未停止。無論過去、當下還是未來，凡因傳播或揣測等行為，損害吳磊先生合法權益、觸及法律底線者，我們必將通過法律武器追究到底」、「感謝所有關心及為吳磊先生發聲的朋友，因為你們的信任與正義，讓真相得以在喧囂中留存」。

