吳磊無緋聞形象翻車？爆料者開價賣床照 自誇睡的男星比司曉迪更帥

記者林宜君／台北報導

一向形象清新、緋聞不多的陸劇男神吳磊，近日卻無預警捲入網路爆料風波。（圖／翻攝自leowu吳磊粉帳IG）

一向形象清新、緋聞不多的陸劇男神吳磊，近日卻無預警捲入網路爆料風波。有網友聲稱握有「私密床照」並開價販售，引發粉絲與網友熱議，相關說法真實性也隨即遭到全面檢視，現年26歲的吳磊，童星出身，曾在《琅琊榜》中飾演小飛流，近年憑藉《長歌行》、《星漢燦爛・月升滄海》成功轉型，成為戲約不斷的一線男星。感情生活向來低調的他，卻突然被一名自稱「白珊珊」的網友點名爆料。

白珊珊在社群平台發文表示，自己手中握有吳磊的「床照」。（圖／翻攝自吳磊IG）

白珊珊在社群平台發文表示，自己手中握有吳磊的「床照」，並開價1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元）出售，還抱怨目前僅賣出2萬元人民幣（約新台幣9萬元），更隔空嗆聲：「吳磊你欠我的拿什麼還？」相關言論迅速在網路上發酵。白珊珊進一步要求吳磊交代去年11月20日晚間的行程，不過粉絲立刻出面反擊，公開當天的通告資料，證實吳磊正在劇組拍戲，時間線明顯對不上。隨後，吳磊工作室也發出聲明嚴正澄清，強調「該網路使用者所發布關於吳磊先生的言論為毫無事實依據的謠言」，並保留法律追訴權。

由於白珊珊的爆料方式，讓不少網友聯想到過去曾引發話題的司曉迪事件，因此有人酸她是「司曉迪第二」。不過，也有網友指出，司曉迪至少曾公開相關私訊作為佐證，反觀白珊珊至今未提出任何實質證據，僅停留在口頭指控。面對質疑聲浪，白珊珊反嗆自己比司曉迪「漂亮又年輕」，甚至聲稱「睡過的男明星也更帥」，但相關說法依舊缺乏佐證。網友多半不買帳，直言「現在只靠一張嘴就能抹黑明星嗎」，整起事件也被外界普遍視為可信度偏低的爆料風波。

