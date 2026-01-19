吳磊被爆床照 親回「不認識」硬切割！爆料者俗辣秒改口

吳磊工作室發出聲明提告。（圖／翻攝吳磊工作室 微博）

26歲大陸男星吳磊近日無端捲入爆料風波，昨（18日）一名自稱「白珊珊a」的網友在微博發文，聲稱手中握有吳磊的「床照」，言論一出立刻引發外界關注與熱議，兩人關係也遭到高度質疑。今（19日）吳磊工作室強硬提告，白珊珊態度逆轉稱「被盜帳號」。

白珊珊在網路上接連發文挑釁，包括「他的床照1萬塊錢（約台幣4.6萬元）誰買」、「你家哥哥（吳磊）違法的事情多了去了」、「到現在才賣出2萬塊錢（約台幣9.2萬元），吳磊你欠我的拿什麼還」等言論，甚至點名問吳磊某特定日期晚上的行蹤，疑暗指握有把柄，引發輿論譁然。

廣告 廣告

對此，吳磊工作室第一時間發出聲明，嚴正否認吳磊與該名網友有任何關係，並指相關言論為惡意造謠：「該網絡用戶所發布關於吳磊先生的言論為毫無事實依據的謠言！各平台涉及吳磊先生的不實信息，我方均已委托律師依法完成證據固定，並將堅決通過一切法律途徑追究侵權者責任」。

不過風波並未延燒太久，白珊珊的微博帳號隨即遭到官方查封。然而今（19日），白珊珊不僅未收手，態度相當囂張改以小帳發文，並直接標註吳磊的個人帳號質問：「是不是你把我舉報（檢舉）了？」 對此，吳磊罕見親自出面回應，僅用短短一句話強硬表態：「不認識，以委託律師依法追責。」態度果斷、完全切割。

耐人尋味的是，在吳磊公開回應後，白珊珊態度急轉直下，轉而在自己的群組中表示：「我微博被盜號了」，試圖與先前的爆料言論切割，與先前高調叫囂的姿態形成強烈對比，讓不少網友直呼傻眼。

事件迅速登上微博熱搜。吳磊工作室也於19日二度發出強硬聲明，強調「吳磊先生與該博主素不相識，無任何交集！也感謝所有關心及為吳磊先生發聲的朋友，對於此類卑劣行徑，我方會積極應對，必將依法維權到底！我們相信時間會證明真心，但也會手持利刃，讓真誠有力可言！」

並表示對於此類卑劣造謠行為，將依法維權到底，「名譽權侵權類型包含侮辱、誹謗等形式；依法追責不僅限於民事訴訟，也包含行政報案，乃至刑事自訴。」

更多中時新聞網報導

保健》水痘迷思多 2劑疫苗防皮蛇

陳永樂：飛輪效應黏住粉絲

阿部瑪利亞想嫁台灣郎 為跟公婆學台語