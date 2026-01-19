吳磊遭兜售「床照」！本尊12字發聲 爆料者秒改口

男星吳磊昨日遭到一名自稱「白珊珊a」的網友聲稱握有「床照」，本人也親自回應。（圖／翻攝自吳磊微博）





26歲中國大陸男星吳磊，昨（18）日遭到一名自稱「白珊珊a」的網友聲稱握有「床照」，開價1張1萬元人民幣（約4.5萬新台幣），更直接點名，「吳磊你欠我的拿什麼還」。對此，吳磊本人親自發聲，沒想到「白珊珊a」秒改口。

「白珊珊a」聲稱握有吳磊床照。（圖／翻攝自微博）

「白珊珊a」先表示要賣吳磊床照，隨後還表示「到現在才賣出2萬塊錢」，但整篇爆料除了文字外沒有任何證據。對此，吳磊工作室在第一時間發出聲明，強調全為毫無事實依據的謠言，並堅決通過法律途徑追究責任。

隨後，「白珊珊a」的帳號遭到官方永久關閉，他改以小帳點名吳磊，「是不是你把我舉報了？」對此，吳磊本人也發聲，「不認識，已委托律師依法追責。」工作室也不斷更新委託律師處理的進度。而「白珊珊a」態度180度大轉變，在私人群組稱「我微博被盜號了」。

吳磊本人發聲回應。（圖／翻攝自吳磊微博）

吳磊本人發聲回應。（圖／翻攝自吳磊微博）



