吳祥輝評林宅血案：蔣家對美示威

知名作家吳祥輝。（劉祐龍攝影）

電影《世紀血案》翻拍1980年「林宅血案」，爆未受林義雄及家人授權，引起爭議。知名作家吳祥輝也針對「林宅血案」及台灣民主轉型過程發表犀利評論。他認為，從美中斷交、美麗島事件到林宅血案，是一系列蔣氏王朝為了鞏固獨裁政權、向美國及台灣人民「武力示威」的政治手段；同時，他也以玄學與政治觀點分析，認為蔣經國三個兒子平均不到50歲就早逝，背後可能隱含國際勢力介入與「作惡多端」的報應。





吳祥輝指出，1979年美中斷交後，蔣經國政權為了應對局勢，先是在同年底炮製「美麗島事件」鎮壓人民，隨後更在1980年2月28日發生舉世震驚的「林宅血案」。吳祥輝痛批，該案造成林義雄母親及雙胞胎幼女慘死，僅有大女兒死裡逃生，這本質上是蔣家王朝向美國表態「我就是台灣主宰」的殘酷示警，展現出獨裁政權氣數將近時的猖狂與殘暴。

針對蔣家後續的命運，吳祥輝將視角延伸至1980年代後期的政治局勢。他提到，蔣經國於1988年逝世後，長子蔣孝文、次子蔣孝武及三子蔣孝勇，分別在1989年、1991年至1996年間相繼病逝，且三人平均壽命不到50歲。





對此，吳祥輝提出兩大觀點：在政治層面上，他大膽揣測蔣家三兄弟的早逝可能是美國中情局（CIA）為了「斬草除根」，避免蔣家勢力借屍還魂、獨裁復辟；在玄學層面上，他則感嘆一家三口皆早逝的機率在當時台灣極為罕見，直言這是蔣家王朝過往作惡多端的「報應」。這番結合歷史脈絡與大膽預測的言論，再次引發外界對於台灣威權時期懸案的熱烈討論。







