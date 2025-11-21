吳禹寰批仁德車站停車一位難求

交通問題多，議員關心設置停車場、標線、交通助理員等議題。（林依婷提供）

記者林雪娟∕台南報導

仁德火車站原停車位就不足，近期周邊收費停車場因承租人租約到期而暫停營運，除讓停車問題更惡化，加上警方強力取締，議員吳禹寰批評，「市民沒位停，紅單卻不停」，車主叫苦連天，且部分停車格竟遭廢棄車輛長期占用，要求交通局一個月內提出具體改善計畫，也希望警方盡量以勸導主。交通局回應，該停車場屬台鐵所有，會盡速協商，研議重新開放使用可行性。

市府八月啟用交通助理員，協助改善市區違停亂象，因開單量暴增，引發民怨，甚至有議員醞釀刪除預算。議員林依婷認為，制度可以檢討，然暫緩開單恐本末倒置，若針對重大違規開單，市民會有感。她出事市區多張汽車並排、停上人行道的離譜現象，建議其業務應集中取締並排停車、路口十公尺內停車、占用人行道等重大違規，除維持交安，也能避免搶錢觀感。市長黃偉哲強調，繼續爭取預算，重新檢討勤務安排，回應民意。警方回應，九月起調整勤務，每日取締件數從原九點三三件至十月底，降至二點一五件，交通助理員預算為一一二六萬八千元。

朱正軒說，各行政區交通號與道路標線，長期因缺乏標準，各做各的，導致「同類型路況，在不同區域，呈現不同標示」方式，讓駕駛嚴重混淆，他講了三年，交通局未提明確進度，長期怠慢，要求全市一致且規劃交通工程大隊，標線低成本且能立即改善，除提升效率，更能讓民眾有感，呼籲市府突破既有框架，整體角度檢討。交通局回應，目前已將路口導引線、左轉彎延伸區線及近路口標線優化等，納入重點工作項目，整體經費龐大，陸續優化。

鄭佳欣也指新豐區快速發展，市府沒有規劃立體停車場，讓地方交通不平衡，且未來捷運藍線經過，應未雨綢繆；交通局指年底前會優先盤點。