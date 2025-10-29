吳禹寰盼產業與保育取得平衡
記者林雪娟∕台南報導
國科會籌設沙崙生態科學園區，遭保育團體強烈反彈，指該地為瀕危草鴞棲息地，擔心扼殺草鴞生存空間，吳禹寰要求市府在該開發案中不能噤聲。應重視保育團體意見，創造產業與保育雙贏。市長黃偉哲表示，當產業發展碰撞生態保育，市府願取得平衡。
吳禹寰表示，市府應在產業發展與生態保育間取得平衡，創造雙贏。黃偉哲說，市府監測沙崙草鴞活動，沙崙只是覓食區，棲地則在高鐵附近和二仁溪區域。沙崙生態科學園區面積五百多公頃，創造三萬多個就業機會，可有兩兆多產值，對台南經濟發展深具助益。
吳禹寰說，草鴞目前全台不到五百隻，近年來因棲地開發，加上農藥、鼠藥和鳥網、遊蕩犬攻擊傷害，更值得保育。
吳禹寰說，沙崙農場「捲草如丘、田野如畫」，異地補償也不可行，究竟是開發，還是生態先行，要求市府應取得平衡。
近期從沙崙到歸仁圓環，常遭臭味入侵，臭味五花八門，有豬屎、雞屎及焚燒動物大體味道，居民被迫緊閉門窗，睡覺甚至還得戴口罩，嚴重干擾生活，臭味成為民眾集體焦慮，吳禹寰說服務處電話接不完，然監測卻又偵測不到。環保局回應，吹南風有豬屎味，吹北風則是雞屎味，沙崙周遭畜牧業總計有五十二家。
吳禹寰建議市府運用ＡＩ大數據或無人機稽查，擴大巡查範圍並留下科學數據，打造異味防制機制並成立跨局處平台與稽查小組，長遠之計以離牧為目標。農業局長說，該區域設有十四個敏感點，已向中央提報離牧計畫，經費七億元。
