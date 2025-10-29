吳禹寰盼產業與保育取得平衡

議員吳禹寰關心沙崙生態科學園區在經濟開發和生物保育之間如何取得平衡，市長黃偉哲允諾努力。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

國科會籌設沙崙生態科學園區，遭保育團體強烈反彈，指該地為瀕危草鴞棲息地，擔心扼殺草鴞生存空間，吳禹寰要求市府在該開發案中不能噤聲。應重視保育團體意見，創造產業與保育雙贏。市長黃偉哲表示，當產業發展碰撞生態保育，市府願取得平衡。

吳禹寰表示，市府應在產業發展與生態保育間取得平衡，創造雙贏。黃偉哲說，市府監測沙崙草鴞活動，沙崙只是覓食區，棲地則在高鐵附近和二仁溪區域。沙崙生態科學園區面積五百多公頃，創造三萬多個就業機會，可有兩兆多產值，對台南經濟發展深具助益。

廣告 廣告

吳禹寰說，草鴞目前全台不到五百隻，近年來因棲地開發，加上農藥、鼠藥和鳥網、遊蕩犬攻擊傷害，更值得保育。

吳禹寰說，沙崙農場「捲草如丘、田野如畫」，異地補償也不可行，究竟是開發，還是生態先行，要求市府應取得平衡。

近期從沙崙到歸仁圓環，常遭臭味入侵，臭味五花八門，有豬屎、雞屎及焚燒動物大體味道，居民被迫緊閉門窗，睡覺甚至還得戴口罩，嚴重干擾生活，臭味成為民眾集體焦慮，吳禹寰說服務處電話接不完，然監測卻又偵測不到。環保局回應，吹南風有豬屎味，吹北風則是雞屎味，沙崙周遭畜牧業總計有五十二家。

吳禹寰建議市府運用ＡＩ大數據或無人機稽查，擴大巡查範圍並留下科學數據，打造異味防制機制並成立跨局處平台與稽查小組，長遠之計以離牧為目標。農業局長說，該區域設有十四個敏感點，已向中央提報離牧計畫，經費七億元。