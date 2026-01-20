吳秀華率議員考察 全運館及青少年福利服務中心進度超過九成

打造全齡共融健康場域，議長吳秀華率議員考察縣府推動全運館等興建工程。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣議長吳秀華率議員，二十日前往考察台東縣府推動「台東縣全民運動館及青少年福利服務中心興建工程」、「樂齡大樓」建設工程等，縣長饒慶鈴指出，全運館預計二月完工，暑假期間將先作為二０二六台東博覽會場館，可望年底營運。

饒慶鈴向吳議長等一行說明，全運館以「全民運動」與「青少年福利服務」兩大核心需求出發，總經費一億五五五０萬元，為地上三層建築，除建立縣有室內運動空間，補足舊站特區運動機能，並規劃符合不同年齡層使用需求的全齡場域，讓民眾不分年齡、不同興趣愛好，都能有安全舒適的室內空間、提升健康生活。

全民運動館與青少年福利服務中心結合在同一棟建築內，一、二樓規劃為運動空間，提供縣民日常運動使用；三樓則規劃為青少年可彈性運用的多功能空間，包含練團室、戶外戲院等設施，讓青少年能有更多元的交流與創作場域。

樂齡社福大樓主體一期工程已去年十二月五日完工，目前已進入第二期室內裝修工程，進行空調設備進場定位安裝事宜，待大樓落成後，將採公設民營方式辦理，委託社福團體進駐，提供在地共餐、多元學習等各項專業服務，攝政多功能教室及會議室等空間，未來可開放在地居民、團體機關或學校借用，普及老幼照顧體系。