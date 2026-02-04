吳秀華自成功鎮出發新春拜年 感謝基層同仁讚地方安定力量 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

農曆馬年新春將近，國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華今（4）日表示，她從昨日展開新春拜年慰問行程，首站特別選在象徵好兆頭的成功鎮，寓意「馬到成功、好運從成功出發」，從東海岸線開始逐一向各公部門及第一線服務單位拜年致意，感謝基層同仁一年來為地方付出的辛勞，並祝福大家新春快樂、平安順心。她也說，感謝各基層公務同仁辛勤付出，長年堅守第一線是守護地方安定與發展的重要力量。

吳秀華表示，成功鎮是東海岸漁業、農業與觀光發展的重要鄉鎮，今年選擇從成功鎮作為馬年新春拜年的第一站，也別具象徵意義，也代表新的一年大家都可以馬到成功、出發成功，期盼為台東注入更多活力與希望。她也逐一與同仁寒暄問候，關心基層工作狀況，並向大家送上新春祝福，感謝大家不分晝夜辛勤工作。

吳秀華指出，她這次新春拜年親自走訪東海岸各鄉鎮公所、代表會、農漁會、衛生所、戶政事務所，以及警察局成功分局、消防局成功大隊等多個單位，逐一向基層公務同仁、警消人員與醫護夥伴表達感謝之意。她指出，無論是治安維護、災害防救、公共衛生或基層行政服務，這些同仁長年默默堅守第一線，是地方安定與發展的重要力量。

「歡迎大家來台東玩，感受台東的美好並帶動地方經濟。」吳秀華提及，東海岸線擁有得天獨厚的自然景觀，以及豐富的農特產品與新鮮漁獲，是台東重要的觀光與產業資產。她鼓勵民眾在春節連假期間可以到台東旅遊，台東有豐富的山海美景、在地美食與豐富的農特產品及部落特色旅遊。

此外，吳秀華表示，新春拜年慰問行程持續展開，接下來也將陸續前往縱谷線、南迴線以及台東市，走訪各鄉鎮市公所、基層機關與第一線服務單位，向更多默默付出的公務同仁、警消及相關人員致上誠摯謝意，傾聽基層心聲，為地方建設與民生需求持續努力。她並誠心祝福所有鄉親與基層同仁，在新的一年「馬年行大運、馬上幸福、馬上有錢」。

照片來源：吳秀華辦公室

