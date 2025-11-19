吳秉叡批財劃法違法要中央灌水編預算 陳淑姿：虛胖的事我們不能做

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛環委員會今召開聯席會議，審查行政院「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。民進黨立委吳秉叡表示，藍白財劃法修法叫中央違法編列預算，呼籲主計處要有心理準備，今年的總預算不會審了！否則就將總預算灌水，把幾千億的債加進來給後面的人背，反正地方政府都在做；主計長陳淑姿強調，「這種虛胖的事情我們不能做」。

吳秉叡表示，上週院會在藍白多數表決下通過「財劃法」修正，規範地方政府一般性補助和計畫性補助都不得少於前一年，行政院長卓榮泰說又要增加2千多億，財劃法上次修正已從中央拿走4千多億，這樣加起來多少？陳淑姿表示，這次修法要再增加2646億，去年修法增4165億，總共5455億(一般性＋計畫型補助款部分)，「這部分(指這次修法)要再增加2646億，我們沒有辦法負擔」。

吳秉叡表示，這樣加起來有沒有超過「公債法」規定的預算舉債而度不能超過歲出總額15%的上限？陳淑姿回應，超過1千多億。吳詢問，「另一個法律(指財劃法)叫你要違法，那這樣你要怎麼處理？」你可以作帳啊、虛胖啊，總預算灌水，把幾千億的舉債都加進來給後面的人背，這樣就不會違反預算法。陳淑姿回應，「這種虛胖的事情我們不能做」；吳則嗆，「很多地方政府都在做這樣的事」，不然左也違法、右也違法，你要怎麼辦？

陳淑姿表示，這部分要循救濟的程序來救濟，包含覆議和要求釋憲。吳秉叡表示，覆議哪一次會過，甚至連討論都不會討論，釋憲現在大法官會議被停擺了，釋什麼憲？「你要有一個心理準備，今年的總預算不會審啦！就算延到1月31號也不會審啦，審了也沒用，審了也違法，你們也沒有辦法執行」。

