吳秉叡陪同翁震州完成登記 深耕新莊20年爭取議員連任

248260206a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員翁震州昨（5）日在立法委員吳秉叡陪同下，正式前往黨部遞交連任登記，展現爭取議員初選過關的決心。翁震州回顧，自2007年加入吳秉叡團隊服務助理起，扎根新莊已屆滿20年，從基層服務員一路拚到議會問政席次；他感謝吳秉叡全程給予溫暖鼓勵，強調過去始終一步一腳印處理地方事務，期盼以實務經驗爭取市民認同，攜手為新莊下一個20年打拚。

吳秉叡對翁震州4年來的議會表現高度肯定，稱讚他服務勤快且處事認真，是地方優質議員。為表達力挺，吳秉叡致贈象徵「紮根與成長」的發財樹盆栽，期許他繼續深耕地方。吳秉叡呼籲鄉親支持認真做事的年輕人，讓優秀議員順利通過初選考驗並在大選成功連任，延續推動新莊建設的量能，不負選民所託。

廣告 廣告

面對初選挑戰，翁震州強調登記完成只是起點，接下來將全力以赴備戰，轉化鼓勵為前進動力，這20年來始終留在新莊，每一項地方服務的落實，都是對市民最踏實的承諾。他承諾未來會持續站在第1線，確保地方需求在議會獲得重視，並以過去累積的紮實問政基礎，為選區爭取更多福利與發展機會，展現守護新莊的責任感。

翁震州表示將秉持初衷守護家園，邀請市民共同參與這場連任之路，讓紮實問政的聲音繼續留在議會，期許透過專業服務打造更優質的居住環境，以堅定腳步爭取每一分認同，落實對地方的長遠承諾。他強調，將致力為新莊開創更美好的發展階段，讓在地建設與民生福祉能獲得全方位提升。

照片來源：新北市議員翁震州服務處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

春節連假9天出門不塞車 新北交通局懶人包一次看

出席新北土城農民節慶祝大會 林金結感謝農民用雙手撐起城市

【文章轉載請註明出處】