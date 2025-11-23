吳翊斳勇奪全國技藝金手獎黃敏惠：跨域能力最佳示範 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義市在推動技職教育與適性揚才的努力，再次展現亮眼成果！民生國中傑出校友、現就讀國立嘉義家職食品科的吳翊斳同學，於「114學年度全國高級中等學校學生技藝競賽」中脫穎而出，以卓越技術勇奪食品加工職種金手獎全國第1名，並助力國立嘉義家職獲得團體冠軍，個人與團體榮耀雙收。

市長黃敏惠表示，教育的核心在於培養能面對未來挑戰的完整個體。除了重視學術成就，亦強調品格、體能與實作態度的養成。吳翊斳同學將籃球訓練中培養的韌性延伸到技術領域，是跨域能力的最佳示範，也充分證明適性教育的價值市政將持續打造優質教育環境，支持每位學生成就自信人生，攜手邁向「全齡共享、世代宜居」的幸福嘉義。市長也期許學生都能勇於探索興趣，培養務實態度與持續精進的精神，相信每位孩子都能在未來找到屬於自己的舞台。

教育處長郭添財表示，此次佳績不僅證明嘉義市高中技職教育在專業訓練上的深厚能量，更印證嘉義市國中階段扎實推動適性發展、職業試探與多元教育的成果。市府長期支持學校發展多元課程與社團活動，並與高中職端密切合作，協助學生在升學時順利銜接，落實「國中奠基，高中職揚才」的教育理念。吳翊斳的成功，是「自我實現、適性揚才」的具體展現。

食品加工職種競賽高度考驗技術精準度與長時間操作的穩定性。吳翊斳憑藉細膩手感、抗壓能力及專注力征服評審。他分享，訓練過程艱辛，需要大量反覆操作才能達到精準與熟練；而能在高壓中維持最佳狀態，正是源自國中時期在民生國中籃球隊的扎實訓練。

民生國中校長張金龍表示，吳翊斳的表現，是該校多元展能、體育訓練與職業試探完美結合的成果。籃球訓練要求高強度體能、手部穩定與高度專注，恰好奠定食品加工競賽所需的細膩度與耐受力，成為他在競賽中脫穎而出的關鍵。

吳翊斳的成就，也彰顯嘉義市推動「職業試探」與「適性發展」課程的成效。民生國中透過多元社團、生活科技與實作課程，協助學生在升學前探索興趣、掌握自身能力，讓學生能在高中職階段展現長才，創造屬於自己的亮點。