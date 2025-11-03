吳翰林收情書「手心直流汗」裝鎮定 宸頤小學告白情被「NO」

宸頤演出《POCKET》自曝曾寫信告白慘被拒的經驗，吳翰林則是穿裙子演出笑稱體感「涼涼的」。柒月柒日電影有限公司提供

曾榮獲金穗獎最佳劇情片、釜山短片影展大獎的導演王傢軍，其最新短片作品《POCKET》入圍今年第15屆「金片子大賽」一般獎。製片人郭若琦表示，這次作品挑戰全新偏類型風格，並邀請知名龐克樂團BB彈參與主題曲，是製作上新的實驗與嘗試。

《POCKET》描繪一段青春期的衝動、倔強與彆扭，故事從一個穿體育服的女生跟一個穿裙子的男生相遇展開。片中，宸頤飾演的高中女生暗戀著男生死黨吳翰林，讓她回憶起小學曾寫信告白卻慘遭拒絕、被說「NO」的悲痛經歷。

吳翰林則透露學生時代也收過情書，自曝當時「內心很害羞不知道怎麼面對，只好表面裝鎮定」，兩人藉這次演出再度回味年少時期的純愛心境。導演王傢軍希望透過這部片，訴說一種「明知道什麼都不會改變，卻還是想做點什麼」的角色心情。

《POCKET》中，女主角連告白都沒說出口，這段戀情便無疾而終。問及全程穿裙子演戲的感覺，吳翰林直呼很不習慣，有點「彆扭」，但他也覺得這次短片裡的橋段非常可愛青春，穿裙子反而讓這個角色的外型更有趣。

《POCKET》入圍金片子大賽一般獎，由宸頤與吳翰林詮釋一段青春戀情。柒月柒日電影有限公司提供

宸頤為揣摩暗戀「男生死黨」的少女心境，特別回家試寫了一封告白信，更想起小學告白被拒絕的往事，她笑說：「我在信中請他勾Yes、No，收到回信打開，看到打勾的那一格是No。」吳翰林則坦言自己收過也寫過告白信，直說「當時緊張到不行，手心直流汗」。

片子結尾有一幕，承受失戀哀傷的宸頤獨自走在夜晚返家途中，聽著耳機的音樂勁歌熱舞。她分享當時耳機放的歌曲是李權哲的〈BlueMonday〉，原來她有次離開深夜咖啡廳回家路上聽到這首歌，恰好街上空無一人，讓她突然很想跳舞，「我一路跳舞跳回家，那一刻好自由，後來和導演聊到這件事，也覺得可以試試看！」

失戀歌單方面，宸頤偏愛〈輕輕〉、〈陰天〉跟〈嗨！我回來囉〉，吳翰林則直白表示：「失戀的時候，什麼歌都聽起來很難過。什麼都聽、亂聽就對了。」導演王傢軍也透露，《POCKET》目前正在開發籌備長片版本。此外，他與郭若琦擔任聯合監製的電影長片《懸日掛月》日前也已正式殺青，該片由曾獲台北電影節最佳導演獎的呂柏勳執導，陸弈靜、龍天翔、張再興等人參與演出，預計2026年將與觀眾見面。



