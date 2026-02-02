吳耀銘接台大癌醫院長 拚「留才攬才」

台大醫院癌醫中心分院2日舉行院長布達交接典禮，肝膽胰腫瘤外科權威吳耀銘接任。他說，上任後最大挑戰是「留才」和「攬才」，尤其台灣近年面臨護理師出走、短缺問題，將盡力改善工作環境，包括打造員工體適能中心、休息室等，以及籌措財源新蓋護理師宿舍，盼持續打造幸福職場。

2日在台大醫院院長余忠仁監交下，吳耀銘從前任院長楊志新手中接下印信，正式接棒台大醫院癌醫中心分院院長。他首先感謝台大校方、醫學院及台大醫院體系的長期支持，台大癌醫成立7年來，在鄭安理、楊志新前院長支持下，建立很好的基礎，在醫療、教學與研究上都有很高的起點。

廣告 廣告

吳耀銘也感謝各界社會賢達，讓台大癌醫擁有先進質子治療設備與堅強的研究後盾。面對科技日新月異，台大癌醫的願景是「華人領先、世界一流」，需要追求更新的科技，並引進跨領域人才，提供「以病人為中心」的全人治療。

不過，吳耀銘坦言，上任後面臨最大挑戰是「留才」和「攬才」，尤其是護理師和專科護理師。衛福部做了很多改善醫療環境的政策，未來院方會致力於制度設計的優化、工作環境的改善，以及支持系統的精進。

吳耀銘說，除了讓辛苦的醫療人員得到實質回報，也要照顧員工的休閒層面，包括打造體適能中心、比照商務艙等級的休息室等。他也特別感謝台大校長陳文章幫忙，提供一塊地給台大癌醫蓋宿舍，但目前仍需要自籌財源。希望打造讓員工感到幸福、受支持的職場環境，讓優秀人才能夠安心留下，進而提供病人高品質的照護。