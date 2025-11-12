吳興二期半世紀老宅重建終於開工 許淑華：10年一瞬持續監督

北市吳興街二期整宅都更案自2024年中旬啟動拆除，如今終於要進一步動工蓋新房。圖為台北市議員許淑華（右）於拆除時直擊現場關心情況。（圖／翻攝自許淑華臉書）

台北市議員許淑華今（12）日表示，選區吳興二期整宅終於開工了，一晃眼監督了10年的案子是格外艱鉅，希望工程能順利早日完工。

吳興二期整宅位於台北市信義區吳興街432、450巷一帶，這裡是早期台北市政府為了安置其他公共工程拆遷戶而興建的整建住宅之一。如今社區樓房超過50年非常老舊，加上長年面臨空間狹小、漏水、結構安全疑慮等問題，居住環境堪憂。

台北市議員許淑華（圖）回顧協調吳興街二期整宅案一晃眼將近10年了。（圖／CTWant攝影組）

而許淑華、台北市政府都市更新處與居民近10年耐心整合與協調之下，突破分配角力與營建成本飆漲等門檻，2024年下半年都更案終於已進入拆除重建階段，並在今天舉行了開工動土典禮。市府官員指出，這象徵著居民們即將迎來全新又更安全的居住環境，而且只要案例成功，未來台北市其他如南機場、水源路等老舊整宅社區，也有望依樣畫葫蘆解套，這可是重要的示範。

許淑華對此指出，自己當市議員快20年了，近10年花了不少精神在吳興二期整宅的協調工作，這裡大多住著老台北人與庶民百姓，他們可沒有太多資源與底氣，只求有個安身立命的家好住，如今已垂垂老矣的吳興整宅漏水問題嚴重，房屋結構安全也有隱憂，是時候更新了。

吳興二期整宅重建案動工典禮今（12）日在雨中舉行，台北市議員許淑華（左3）等在地鄉親躬逢其盛。（圖／翻攝自許淑華臉書）

許淑華也坦言，吳興二期整宅重建面臨原物料飆漲等問題，感謝第一銀行適時助攻，能對居民伸出援手，還有市府公務員有為有守，在法令許可範圍下全力完成這麼困難的沉痾，如今終於走到正式開工這一步是好不容易，自己也會繼續監督興建期的工程品質，讓居民的舒適居住環境不打折。

