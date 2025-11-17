吳興二期整宅正式動工 市議員許淑華：十年努力終於看見希望

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

台北市信義區吳興街二期整宅改建工程日前舉行開工動土典禮，歷經多年協調與程序推進，終於正式啟動。台北市議員許淑華出席典禮表示，這項工程是她近十年來持續協助監督的都更案件，「在台北市推動都更從來不容易，但我和吳興的居民朋友們一起做到了！」

歷經十年推動，日前吳興二期整宅開工。台北市議員許淑華出席動土儀式。(圖／翻攝自許淑華臉書)

吳興街432、450巷的整宅是早年市府為安置公共工程拆遷戶所興建，居民多為老台北人、基層市民，居住情感深厚。整宅使用超過30年後，屋況問題日益嚴重，包括空間狹小、結構老化、漏水頻繁與耐震安全疑慮，使得重建需求刻不容緩。

許淑華指出，十年來她與居民更新會保持密切合作，協助整合意見、推動規劃，也多次監督並督促北市府都更處加速行政流程，協調跨局處審議，最終成功取得建造執照，讓都更案能順利進入施工階段。

此外，面對全球營建原物料價格大幅波動，本案一度因金費增加而陷入停滯危機。許淑華特別感謝第一銀行願意在關鍵時刻伸出援手，協助社區度過資金缺口，使重建計畫不至因財務困難而中斷。

許淑華表示，這項工程能夠順利啟動，除了市府公務團隊的專業努力，更仰賴居民、里長與更新會的團結與毅力。「這十年來，是大家一步一步共同推進，才能讓困難的都更案走到今天。」她說，現場居民的期待笑容，是對所有努力最大的肯定。

面對工程正式開跑，許淑華也承諾將持續監督施工品質與進度，確保工程安全無虞，讓吳興居民如期入住全新、安全、舒適的家園。

「吳興二期整宅的動工，不只是建築的更新，更是生活與希望的更新。」許淑華強調，未來會繼續守護吳興地區，讓居民真正感受城市更新帶來的幸福與改變。

