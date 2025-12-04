吳舜文新聞獎頒獎 嚴陳莉蓮盼媒體守護台灣良善自由

（中央社記者邱祖胤新北4日電）第39屆吳舜文新聞獎頒獎典禮今天舉行，吳舜文新聞獎助基金會董事長嚴陳莉蓮表示，盼透過媒體公正客觀的報導，傳遞正向力量，共同守護台灣這塊土地的良善與自由。

吳舜文新聞獎頒獎典禮在新北市裕隆汽車城圓頂劇場舉辦，嚴陳莉蓮致詞表示，科技時代進步，AI工具日新月異，對新聞界而言像一把雙面刃，AI除了為新聞產出帶來便利，也在報導內容真假之間，為新聞工作帶來深刻挑戰，值得新聞從業人員不斷省思。

新北市長侯友宜也到場致詞表示，面對AI時代的挑戰，如何以公正客觀、深入專業的態度，分辨真偽、堅持立場，變得非常重要，期盼新聞工作者能在新聞報導求快速的過程中，深入呈現事實，讓社會大眾看到社會公平正義的一面。

本屆各獎項得獎作品中，「深度報導獎－文字類」由「中共外宣在台灣」專題獲得，獲獎單位為「自由亞洲電台亞洲事實查核實驗室」。

亞洲事實查核實驗室主任李志德請人代讀感言表示，因為美國總統川普的政策，亞洲事實查核實驗室已在今年5月解散，連同他所屬的自由亞洲電台，也在10月停止運作，得到這個獎，可說是對團隊的最後肯定。

李志德表示，他和夥伴們堅信「事實查核」工作的重要，因為沒有一個民主國家可以在新聞業破敗不振的情況下，仍然維持高品質的民主，「新聞的品質和公信力，需要我們做新聞的人自己來維護，事實查核永遠是根基的根基」。

此外，以「農田裡的螢火蟲忙做工」獲得「新聞攝影獎」的資深攝影工作者黃子明，由「伙影社」營運長余志偉代讀得獎感言。

黃子明的得獎感言表示，台灣從1991年專案引進第一批移工以來，他就開始拍攝這個議題；全力拍攝「失聯移工」則是近兩年的事，雖然他們因逃離原工作單位而成為非法的身分，但確實彌補我國近年勞動力嚴重不足的缺口，且背後有著不合理的仲介制度及剝削等複雜問題，期待這些影像紀錄和報導能讓更多人看到。（編輯：吳素柔）1141204