「吳花果」出生了 吳怡萱：女兒藏著她和神隊友的影子

民眾黨發言人吳怡萱今（20）日宣布好消息，她的女兒出生了。吳怡萱是在今年6月21日下午無預警的在臉書宣布，自己即將多了一個新身分，「要當媽了！」吳怡萱形容，女兒每個地方都藏著她和神隊友的影子。

吳怡萱。(圖/截自吳怡萱臉書)

吳怡萱今（20）日在臉書貼文宣布，人家都說，孩子會自己選擇離開媽媽肚子的時間，而她可愛的寶寶迫不及待要跟這個世界打招呼，2025年11月15日7時7分，「吳花果」出生了。

吳怡萱表示，當「吳花果」趴在她的胸前時，好小、好脆弱，哭聲卻宏亮且中氣十足，當她在「吳花果」耳邊說：「果果，不哭，是媽媽喔。」「吳花果」竟然真的神奇地不哭了，心連心的脈動，這一刻的感動，她永遠不會忘記。

吳怡萱指出，9個多月來，兩顆心臟同時跳動，從發現兩條線、第一次透過超音波相見，「吳花果」跟著她，一起呼吸、一起感受喜怒哀樂，一起經歷了孕期諸多不適，這個小小的生命，神奇地在我的肚子裡一天天長大。

吳怡萱公布 「吳花果」照片 。(圖/截自吳怡萱臉書)

吳怡萱表示，她曾無數次想像「吳花果」的長相，這幾天終於看到「吳花果」，眼神清澈透亮、嘴唇紅潤小巧、手指纖長，每個地方都藏著她和神隊友的影子。

吳怡萱指出，孩子的出生，讓生活變的很不一樣，身體一邊要從生產後恢復，另一邊要學著當一個母親，有時匆匆忙忙、手忙腳亂，有時也會徬徨、不安，謝謝老公跟家人的支持與陪伴，讓我們能一起迎接「吳花果」的到來。最後，也謝謝馬偕醫院的醫護人員，讓我們像家人般被悉心照料。

貼文公開後，柯文哲留言，「恭喜怡萱，祝福媽媽跟寶寶都健健康康！」陳智菡留言，「好美的畫面QQ~~恭喜怡萱媽咪喜獲天下最神奇最美好的軟嬰兒一枚~~有她的加持，怡萱戰力一定會再衝到更強峰值！！」許甫留言，「歡迎吳花果俏麗出世，恭喜最美新手吳媽媽」黃國昌留言，「恭喜怡萱，祝福媽媽和寶寶都健康平安！」民眾黨則留言，「恭喜！祝福怡萱跟吳花果健健康康！關於生子加薪的部分請洽台北柯先生」。

