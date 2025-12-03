吳若權《捨得自己》講座 分享安頓身心人生心法

吳若權：「人生的每一個課題，都是捨得的練習。捨得，是一種勇氣；放下，是一種優雅。」

台中市葫蘆墩文化中心12月6日下午2點30分將舉辦一場溫暖冬日的心靈聚會，由知名作家、金鐘廣播主持人、斜槓創作者吳若權，以最新生命體悟開啟一段療癒旅程：《捨得自己》。帶領聽眾從經典探索中，學習看待人生不同階段的問題，尋得安頓身心與實踐人生的方法，帶你打開人生卡關的出口，從「捨得自己」走向「放下」。

葫蘆墩文化中心表示，在超過三十年的寫作與人生探索中，吳若權走過親人的離世、事業的轉折，也走過無數次「放下與重新開始」的人生課題，他以日常生活為經、佛典智慧為緯，學習看待生命的「成、住、壞、空」，編織出屬於現代人的心靈指南。講座中吳若權以自身體悟，示範如何在生活中「輕輕放下，重新開始」，放下執念，才能活出自在的人生。

吳若權認為《金剛經》並不只是宗教經典，而是一本值得學習與實踐的的生命寶典，透過愛護家人、尊重眾生，找到生命的真正意義，也是度化自己的方式，並從中療癒自己。唯有真正無私，方能徹底放下。「人生的每一個課題，都是捨得的練習。捨得，是一種勇氣；放下，是一種優雅。」《捨得自己》講座，現場採自由入場。（張文祿報導）