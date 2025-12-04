吳萬德出席鶺櫓棧部落聚會所動土 族人長年期盼感謝原民會支持 11

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為持續推動各部落聚會所興建計畫，瑞穗鄉公所今（4）日表示，期望讓聚會所成為文化延續、活動舉辦與社區營造的重要據點。由瑞穗鄉長吳萬德會同各村村長、部落頭目及花蓮議員哈尼.噶照等，出席於鶺櫓棧部落舉行「聚會所興建工程動土祈福典禮」。吳萬德表示，此次動土不僅象徵部落長期期盼的公共建設正式啟動，也因為鶺櫓棧部落缺乏聚會場所，部落聚會所不僅是族人舉辦傳統祭儀的場所，更是傳承原民文化、教育等多元的重要場域。

「經多次與原民會溝通與提案，成功爭取經費，用以興建鶺櫓棧部落聚會所，展現中央與地方攜手推動部落發展的決心。」吳萬德指出，鶺櫓棧部落多年來因缺乏聚會所，族人在舉辦歲時祭儀、文化活動及社區集會時均受空間限制，對文化傳承與社區發展造成一定阻礙。為解決此問題，他於今年4月親率團隊前往原住民族委員會拜會，向中央提出部落基礎建設相關需求。

吳萬德感謝中央攜手推動並表示，聚會所不僅是族人舉辦傳統祭儀的場所，更是連結文化、教育、照顧與社區多元服務的重要場域。他希望透過更完善的空間建設，讓部落文化得以延續，也讓族人生活更便利、凝聚力更強，感謝原民會的支持與部落族人的配合，使計畫順利啟動。

瑞穗鄉公所說明，該工程預計於115年9月5日完工，未來完工啟用後，聚會所除提供舉辦歲時祭儀的空間外，也將配合文健站服務，增進部落長者照顧品質；同時將規劃手工技藝課程、舞蹈活動及文化教育等多功能用途，讓聚會所成為族人共享、交流與學習的重要平台。

鄉公所表示，將持續推動各部落基礎建設及文化發展計畫，期待透過完善的聚會空間，讓瑞穗鄉的原住民族文化得以世代傳承，也讓部落營造有更紮實的根基。今日的破土祈福典禮，是鶺櫓棧部落的一大盛事，更代表著族人共同邁向更美好未來的重要一步。

