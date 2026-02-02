吳誠文斥「衝論文篇數」丟臉 國科會廢除量化成果表

國科會主委吳誠文認為學界看論文篇數給予獎勵的觀念就像論件計酬，很丟臉。資料照，李政龍攝



國科會主委吳誠文今（2/2）呼籲學界，應改變「追求論文篇數」這種論件計酬的概念，若以此作為獎勵指標，讓人覺得「丟臉」。國科會說，已廢除研究計畫成果報告的成果彙整表，不再要求填寫發表論文篇數，希望引導科研評量回歸研究品質。

吳誠文日前就在全國大學校長演講時提到，台灣科技業是世界龍頭，學界卻無法獲得第一，非常丟臉，算論文篇數給予獎金是最糟糕的，學術研究應重視創新與價值，著重對人類社會貢獻，而非追求論文發表數量。

廣告 廣告

國科會今天舉行記者會說明，在研究計畫申請書表方面，鼓勵計畫主持人重視研究原創性、成果擴散效應，申請者要描述學術表現以及對社會影響等，且申請者不再像過去能附上所有論文，只能挑選5篇放入。

另外，不同領域會有不同的審查指標，例如自然領域指標包括科學探索、對儀器或關鍵技術開發的影響，工程領域要看學術或技術創新、產業、社會或經濟影響，生科領域指標包含突破性創建、主持人成果的創新或實務性，人文領域著重主持人近10年實作成果與社會貢獻等。

國科會提到，已於去年10月正式廢除研究計畫中的量化成果彙整表，不再要求填寫發表論文篇數等，改為從多面向摘要說明研究貢獻，例如領域重大發現與突破、解決實務問題、人才培育、協助產業技術發展具體效益、獲得獎項、重要國際合作或研究成果國際影響力等。

吳誠文說，他對先前在大學校長會議上的發言，遭到負面解讀感到遺憾。他的本意並非不要發表論文，而是學界不應採取「數字管理」，只看論文數量；論文發表仍是學術交流與知識傳播的重要方式，然而科研成果形式多元，不同的研究、學門都應有相應的評量方式。

吳誠文重申，很多學校仍照發表的論文數量發放獎金，形同論件計酬，是很奇怪的方式，讓人覺得丟臉。他鼓勵學界應進行開創性研究，若只是用龐大資源進行重複、創新性不大的研究，只是漸進式進步，不可能有偉大貢獻，台灣產業界已經在挑戰沒人做過的產品，學界應該學習這樣的精神與態度。

吳誠文舉例，發明積體電路的工程師，花了一個暑假就用簡單儀器做出成果，其貢獻非論文數量可評比；研發藍光LED燈的日本工程師，也沒有發表很多論文。難道因為數量少，就否定這些人的成就嗎？這是一件可笑的事。

吳誠文強調，許多厲害的學者，一輩子只有1至2篇論文，就對全人類產生巨大貢獻，因此不能靠論文數量評量，應該建立公平、完善的機制，例如學術同儕評比，國科會也必須確保審查研究計畫的委員，能真正了解研究計畫與成果。

至於外界擔心世界大學排名仍重視論文，吳誠文直言，很多排名是商業化的結果，世界一流大學不怕別人不知道，不需要KPI，厲害的大學根本不看排名。

更多太報報導

台北漁產離奇意外！17歲少女捲保麗龍機慘死 傳「抱病上班」

基隆「美女議員」不爭取連任 許睿慈嘆「網軍操作失焦」：讓人更灰心

6歲童被小五生逼吞3cm磁鐵！ 驚問「會卡肚嗎」父調監視器…補習班竟稱壞了