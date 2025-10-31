中央社

吳誠文於APEC部長級年會期間 會晤美方高階官員 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

國科會主委吳誠文（中）於2025年韓國APEC部長級年會（AMM）期間，與美國國務院政治事務次卿胡克爾（Allison Hooker）（左）及東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷（Michael DeSombre）（右）舉行雙邊會談。（APEC台灣代表團提供）

中央社記者潘姿羽傳真 114年10月31日

