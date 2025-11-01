吳誠文會國務卿盧比歐 累計APEC場邊見美4名高階官員

2025韓國慶州APEC(亞太經濟合作會)領袖峰會進入尾聲，台灣代表團今天(1日)釋出行政院政委兼國科會主委吳誠文與美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)的合照，相片為兩人在10月29日APEC部長會議(AMM)歡迎晚宴上握手交流，而這也是吳誠文此行公開互動的第四位美方高階官員。

台灣代表團先前已釋出訊息，吳誠文31日接連會晤美國國務院政治事務次卿胡可心(Allison Hooker)及東亞暨太平洋事務助卿戴桑布雷(Michael DeSombre)，還有美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格(Jacob Helberg)等3位美方高階官員。

台灣代表團表示，吳誠文此次與盧比歐碰面，旁邊還有其他APEC成員經濟體官方代表，並就科技政策與AI(人工智慧)發展等議題進行深入交流。(編輯：宋皖媛)