中央社

吳誠文會美國務卿盧比歐 交流人工智慧 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

國科會主委吳誠文（圖左）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）（圖右）及其他APEC成員經濟體官方代表。（APEC台灣代表團提供）

中央社記者潘姿羽傳真 114年11月1日

吳誠文會美國務卿盧比歐 交流人工智慧 國科會主委吳誠文（圖左）與美國國務卿盧比歐 （Marco Rubio）（圖右）及其他APEC成員經濟體官 方代表。 （APEC台灣代表團提供） 中央社記者潘姿羽傳真 114年11月1日
吳誠文會美國務卿盧比歐 交流人工智慧 國科會主委吳誠文（圖左）與美國國務卿盧比歐 （Marco Rubio）（圖右）及其他APEC成員經濟體官 方代表。 （APEC台灣代表團提供） 中央社記者潘姿羽傳真 114年11月1日

其他人也在看

謝龍介掛看板喊「光復台南」　民調揭南市長「藍綠差距」

謝龍介掛看板喊「光復台南」　民調揭南市長「藍綠差距」

台南市 / 綜合報導 台南市長初選熱，國民黨立委謝龍介今(31)日掛出和議員們的首波聯合看板喊話要光復台南，讓台南翻轉變得清新，同黨對手前立委陳以信表示祝福，提到選前各自努力選後會團結合作，至於民進黨兩位選手陳亭妃和林俊憲，依舊是討論度很高，最近民調拿藍綠來PK，分別以陳亭妃、林俊憲和謝龍介組合比較，結果陳亭妃、林俊憲都贏了謝龍介。國民黨立委謝龍介手握拳看起來朝氣滿滿，今日掛出和議員們的首波聯合看板喊話支持者，如果接到電話民調要唯一支持謝龍介，說自己很期待台南翻轉，立法委員(國)謝龍介說：「我們要光復台南市，台南市要清新，民進黨在這裡32年，讓我們大家一起，來讓台南市(改變)，替你打掃乾淨。」前立法委員(國)陳以信說：「(謝龍介掛看板)，表示祝福，選前各自努力，選後團結合作，國民黨一定可以吸引更多，台南中間選民的認同跟支持。」而同黨同志前立法委員陳以信，日前也表態要投入黨內初選，強調把餅做大，對於謝龍介掛看板表示祝福，藍營台南市長初選熱，民進黨有意角逐的立委陳亭妃、林俊憲，討論度也很高。有最新民調，陳亭妃對決謝龍介組合中，陳亭妃獲得52.6%支持，謝龍介24.9%，陳亭妃大勝超過27個百分點，至於林俊憲對決謝龍介的話，林俊憲42.3%，謝龍介37.2%，林俊憲略勝一點，立法委員(國)謝龍介說：「有一些是比較明顯的操作，我們也都給予尊重，整個民調顯示一個現象，就是台南不再是綠營的鐵板一塊。」立法委員(民)陳亭妃說：「相信民調都是參考，亭妃會繼續努力，而且亭妃已經蹲點37區，8年了，會爭取人民對我的認同度。」立法委員(民)林俊憲說：「大家就來競爭吧，我更歡迎跟龍介兄，台南市的藍圖規劃，我們可以來做比較。」針對最新民調，林俊憲以文字回應保持尊重，會繼續爭取市民認同，也和謝龍介下戰帖搶奪市長大位，有意者各自努力，和選民搏感情也拚吸睛，藍綠黨內初選誰過關出戰台南市大家都很關注。 原始連結

華視影音 ・ 13 小時前
謝龍介連劉世芳都認錯　醫直言：2026贏不了

謝龍介連劉世芳都認錯　醫直言：2026贏不了

[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」　陳其邁發聲了

支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」　陳其邁發聲了

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」　陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議　林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇　總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年　不得假釋

民視影音 ・ 1 天前
替林岱樺站台引炸鍋！王義川：不出席造勢

替林岱樺站台引炸鍋！王義川：不出席造勢

[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會成員日前相繼宣傳民進黨立委林岱樺的造勢晚會，引起外界批評，「正國會」民進黨發言人卓冠廷今（31）日下午向民眾致歉，並收回他的表態，而綠...

今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
有信心贏何欣純　林家興宣示再戰屯區立委

有信心贏何欣純　林家興宣示再戰屯區立委

[NOWnews今日新聞]年前4名年輕人組成「台中F4」參選區域立委，當選的3人後來被稱為「盧媽3子」，唯一落選的林家興，昨晚在臉書發500字長文，表態爭取參選2028台中立委，有信心戰贏已被提名參選...

今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
賴：堅決反侵略、反推進統一

賴：堅決反侵略、反推進統一

川習會後不到24小時，賴清德總統10月31日出席國軍M1A2T「地表最強戰車」成軍典禮，讚揚國防實力更上一層樓，並重申只有實力才能帶來真和平，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。在野立委呼籲，三軍統帥發言不宜過火，面對軍備較強的大陸，應以智慧溝通，而非憑藉武力抗衡。

中時新聞網 ・ 5 小時前
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光　為何選在機場會談原因揭曉

「川習會」誰在場？美中高層名單曝光　為何選在機場會談原因揭曉

美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。

太報 ・ 1 天前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意

前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意

政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世　蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍　梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？　民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁　靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」

民視影音 ・ 1 天前
鄭麗文黨務布局1／任用「老幹新枝」打組合拳　藍新生代將掌發言體系

鄭麗文黨務布局1／任用「老幹新枝」打組合拳　藍新生代將掌發言體系

國民黨本週六（11月1日）召開全代會，新任主席鄭麗文當天將正式就任，鄭近期已公布兩波黨務人事，但相關任命多是熟面孔，包括前祕書長李乾龍、前組發會主委李哲華等人皆回任。本刊調查，鄭所率領的黨中央，一級主管以「老幹」為主，其他像是青年部、新媒體部、對外發言系統等才會啟用「新枝」，由黨內青壯世代來擔任。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
林佳龍挺林岱樺選高市長　邱議瑩：國家利益擺第一

林佳龍挺林岱樺選高市長　邱議瑩：國家利益擺第一

台北市 / 綜合報導 外交部長林佳龍也是現在民進黨正國會派系掌門人，29日晚間發文力挺民進黨立委林岱樺，更表示她是「有為有守不貪不取」，包括其他正國會成員也先後發聲。對此，民進黨立委邱議瑩表示，從政者國家利益應放第一，最後才是派系跟個人，林岱樺則喊話，不要傷害我的朋友。一句「台灣加油」在深夜發酵，外交部長林佳龍在社群上公開支持，同屬正國會系統的林岱樺參選高雄市長，還寫下「有為有守不貪不取」，喊話高雄市民參加11月1日的造勢晚會，更在留言區分享林岱樺的主題曲「心酸的告白」。外交部長林佳龍說：「台灣是一個民主法治，而且很保障人權的社會，所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的一個權利。」即便林岱樺深陷詐領助理費風波，但不只林佳龍全力相挺，同為正國會的立委黃秀芳八點半率先轉發，之後王義川陳秀寶也通通跟進，另外還有多名議員通通跟進，更打算出席造勢晚會。立委(民)邱議瑩說：「身為一個從政者，國家利益，台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。」立委(民)林岱樺說：「岱樺可以接受任何的考驗，但請不要傷害我的朋友，萬千磨難終將還我清白。」正國會動作積極除了要替林岱樺周六造勢之外，攤開民進黨2026選對會第一波縣市首長提名。台中市民進黨推出的，何欣純屬於新潮流，宜蘭縣則是有親賴的律師林國漳，嘉義市民進黨立委王美惠，屬於英系，至於台東縣陳瑩雖然屬於正國會，卻是各派系共識，另外新北雖然還沒公布，蘇系的蘇巧慧也幾乎訂於一尊。只是林佳龍發文時間點，隔天就是川習會登場再加上又身兼外交部長，也一度惹議，立委(民)賴瑞隆說：「這部分我們尊重，因為每個人都有各自的一些思考跟他的交情。」綠營港都初選四搶一，有志大位者兄弟登山各自努力。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前
台美關稅談判突破？　鄭麗君「APEC後」進展

台美關稅談判突破？　鄭麗君「APEC後」進展

台美關稅談判持續進行中，行政院副院長鄭麗君表示，在10月初第五輪實體磋商後，預計APEC後雙方將繼續溝通，有共識後就可進入總結會商，達成台美貿易協議，不過受影響的傳產感嘆「很焦慮」。

TVBS新聞網 ・ 9 小時前
中國立案調查沈伯洋　民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平

中國立案調查沈伯洋　民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平

中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李在明敲碗核動力潛艦　川普點頭　東亞AUKUS成軍？　日本打算跟進　美日韓安全同盟　力抗北韓飛彈+中國灰色戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞

李在明敲碗核動力潛艦　川普點頭　東亞AUKUS成軍？　日本打算跟進　美日韓安全同盟　力抗北韓飛彈+中國灰色戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞

中日韓3國領袖在南韓慶州APEC聚首。中國國家主席習近平、日本首相高市早苗、南韓總統李在明互動氣氛都算融洽。不過檯面下，仍有許多分歧。日韓之間因為歷史遺緒、島嶼主權爭議等問題，關係一直存在風險。但面對來自中國解放軍、北韓飛彈的安全威脅，兩國也必須在與美國的同盟基礎上，加強合作、穿梭外交。 而李在明日前與美國總統川普會晤，達成在美國費城造船廠共同打造核動力潛艦的協議，被解讀為區域安全同盟的強化，外界甚至猜測是要打造「美日韓版AUKUS」！核動力潛艦的戰略意義是什麼？李在明、高市早苗兩位初登大位的領袖，這次又如何和中國過招？全球聊天室帶您一同揭祕。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 13 小時前
王世堅送2禮物寄語施政　盼卓榮泰高瞻遠矚、觀察細微

王世堅送2禮物寄語施政　盼卓榮泰高瞻遠矚、觀察細微

行政院長卓榮泰今（31日）前往立法院院會進行施政報告並備詢，民進黨立委王世堅在質詢前特別致贈望遠鏡與放大鏡，希望卓榮泰施政「高瞻遠矚、觀察細微」，卓則回應會謹記這段話。

鏡新聞 ・ 13 小時前
爽快答應李在明！　川普同意南韓「打造核動力潛艦」｜#鏡新聞

爽快答應李在明！　川普同意南韓「打造核動力潛艦」｜#鏡新聞

美韓領袖昨天(10/29)的峰會氣氛非常好，美國總統川普今天(30日)在台灣時間凌晨宣布，正式批准南韓建造核動力潛艦，以威嚇中國及北韓。不過外界也聚焦美國將發表的「新版國防戰略報告」，美國防長則駁斥亞州防線將排除台灣及南韓的說法。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 1 天前
立院三讀「馬太鞍重建條例」　經費增至300億協助花蓮

立院三讀「馬太鞍重建條例」　經費增至300億協助花蓮

花蓮縣 / 綜合報導 花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情造成19人死亡，立法院今(31)日三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」協助災民，所需經費也從原先的200億，增加到300億元。對此，國民黨立委傅崐萁喊話加速執行，民進黨立委沈伯洋表示，不要進地方人士口袋。立法院長韓國瑜說：「馬太鞍堰塞湖災後重建，特別條例制定通過。」敲下議事錘朝野立委通通拍手鼓掌，馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，經過朝野協商31日立法院三讀通過。立委(國)傅崐萁說：「希望此次不幸的事件，能夠在最快的速度，行政院完成相關重建的工作，讓光明早日回到這些受困的鄉親，能夠回到原有的安定生活。」身為花蓮在地立委三讀通過後，傅崐萁不忘喊話中央加速執行，未來主管機關將是，行政院工程委員會經費上看300億，內容包括堰塞湖調查，受災民眾安置，以及清淤修繕農田泥沙清運，施行日期2027年3月31日，不過像是光復鄉聚落型 污 水處理中心，馬太鞍溪超級堤防從10公尺延伸到50公尺，較困難的工程可以展延2028年12底，這也是台灣第一個堰塞湖釀災重建條例。立委(眾)張啓楷說：「雖然文字刪除，潰壩的事實不容抹滅。」潰壩的事實不容抹滅民進黨不要把手申到媒體。立委(民)沈伯洋說：「我們必須要確保這300億，實實在在的用在花蓮災民的身上，實實在在的用在花蓮災民的身上，不是只是把金錢框列出來，結果重建遙遙無期，金錢最後只是進到地方政治人物的口袋，我相信這絕對不是台灣人民所樂見的。」即便為災區重建的心有志一同，但朝野紛爭卻沒因此停歇。 原始連結

華視影音 ・ 20 小時前
昔批國民黨喪盡天良！今成黨主席　鄭麗文曝「由綠轉藍」關鍵：深受連戰感動

昔批國民黨喪盡天良！今成黨主席　鄭麗文曝「由綠轉藍」關鍵：深受連戰感動

前立委鄭麗文明（11月1日）將就任中國國民黨主席，然而過去她是學運出身，曾喊出「台灣建國」的主張並加入民進黨、當選國大代表，如今身分、立場大轉變，屢遭各界質疑，也挨批「變色龍」「背骨仔」的罵名。鄭麗文近日接受《德國之聲》訪問被談及前後這37年間的心路歷程，透露當年離開民進黨後轉投國民黨的背後故事。

鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
張惇涵稱「藍委提案刪補助中小企業預算」挨告　法院「認證事實」判陳玉珍敗訴

張惇涵稱「藍委提案刪補助中小企業預算」挨告　法院「認證事實」判陳玉珍敗訴

即時中心／徐子為報導時任總統府副秘書長、現任行政院秘書長張惇涵日前於網路節目中指出，藍委陳玉珍曾提案刪除經濟部中小及新創企業署的預算；陳玉珍認為張所言損及她的名譽，提起民事訴訟求償150萬元，登報刊登澄清啟示。台北地方法院經審理認為，張惇涵的言論有事實基礎，屬對可受公評事項發表合理評論，判陳玉珍敗訴。可上訴。

民視 ・ 13 小時前

外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察　擬推旅展方案

（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。

中央社 ・ 1 天前

民團憂精神病友服務因財劃法修法斷鏈　籲地方共責

（中央社記者曾以寧台北31日電）擔憂財劃法修法引發精神病友服務斷鏈，康復之友聯盟、身心障礙聯盟今天舉行記者會，提強化地方責任等3訴求，呼籲「中央保障、地方共責」，避免服務因財政動盪中斷。

中央社 ・ 14 小時前