吳誠文籲大學別只看論文量 鄭英耀強調社會、產業貢獻

2026年全國大專校院校長會議今天(22日)在屏科大舉行，國科會主委吳誠文在專題演講中提到大學不該只重視論文數量，而應努力提升影響力。對此，教育部長鄭英耀表示，現在大學的指標確實越來越重視對社會的貢獻，但教育部也尊重各大學自主。

國科會主委吳誠文在今年的全國大專校院校長會議上，就振興科技提升研發效益發表專題演講。他提到希望各大學不要只看論文的數量，應該有更遠大的目標。

教育部長鄭英耀在下午的記者會上回應表示，學術界確實透過論文發表分享台灣科研成果，但不應該讓手段變成最終目的，也就是升等太在意量化的指標。

廣告 廣告

他認為各大學這幾年也逐漸有共識，除了論文數量，如何對社會及產業有所貢獻也十分重要。鄭英耀：『(原音)回到源頭，我們希望科研的能量或人才培育，他怎樣去轉化到真正對社會能夠有所貢獻、對產業有貢獻。他其實是個人才培育政策上的價值跟社會公共性的一些價值的思考，他不是只做經濟性的考量，我想這個大家慢慢也在形成這個共識。』

不過，鄭英耀也表示，每個大學有自我定位，也有不同的規則，各校專業自主，教育部都予以尊重。

國立大學校院協會理事長，也是台大校長陳文章表示，論文對於學生知識的演進及訓練還是有一定的意義；他認為吳誠文主要是強調論文的質比量重要。

國立科技大學校院協會理事長、台灣科技大學校長顏家鈺也表示這需要持續努力。他並指出，科技大學由於有產學合作或產品數量，也可以有不同指標，他們也在努力思考如何加入社會貢獻。