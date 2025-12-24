吳誠文評2050淨零 不可能的任務

國科會主委吳誠文（中）24日出席南臺科技大學「智慧微電網產業人才及技術培育基地」揭牌儀式。（曹婷婷攝）

AI產業帶動用電量快速成長，國科會主委吳誠文24日出席南臺科技大學「智慧微電網產業人才及技術培育基地」揭牌儀式致詞直言，2050年淨零幾乎是Mission Impossible（不可能的任務），要達成淨零碳排同時兼顧超乎預期的產業發展，困難重重，面對AI產業龐大用電需求，發展自給自足且穩定的智慧微電網產業，是國家安全與產業發展的關鍵。

南臺科大獲教育部補助8500萬元，加上校方自籌2000萬元，打造「智慧微電網產業人才及技術培育基地」，該計畫由吳誠文昔日擔任南臺科大校長期間提出申請，該處基地整合700K太陽能發電設備、智慧儲能系統、電解產氫與燃料電池發電系統及電動車充電站等設施，並串聯鄰近6所夥伴學校，培育大量具備即戰力的專業人才。

吳誠文表示，智慧微電網規畫與建置已講了多時，只仰賴台電是不可能的任務，必須全民動起來。他強調，發展綠電是趨勢，在AI產業帶動用電量快速成長情況下，區域型智慧微電網未來將扮演關鍵角色，除了可減少長途輸送電力造成的損耗，也有助在災害發生時維持社會韌性。

他提到，發展綠電是趨勢，政府也規畫於台南沙崙智慧綠能科學城設置中型算力中心，朝建置區域型微電網方向努力，希望有助於相關產業鏈發展，目標是發展台灣自主智慧電網的產業鏈，把台灣綠能經驗擴散到全世界，希望創造新產業，也須同步培育更多人才。

吳誠文也舉丹娜絲颱風為例，一場風災倒了數千根電線桿、電塔，造成電力、通訊中斷，「沒有電，什麼都做不了」，凸顯社會韌性、國家安全的重要，也讓大家重新檢視必須加速智慧微電網的建置。