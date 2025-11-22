吳誠文談半導體優勢剩5年？國科會曝實情

▲國科會澄清，主委吳誠文沒有表示，半導體優勢只剩下5至10年。。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.03）

[NOWnews今日新聞] 《金融時報》（FT）引述官員指出，台灣將對美投資4000億元美元，同時也公布行政院政務委員兼國科會主委吳誠文專訪內容，提到，我國得找到第二個矽盾，因5到10年後可能無法維持現在的地位。國科會澄清，「主委並沒有表示，半導體優勢只剩下5至10年。」

關稅談判尚未出爐，傳月底將拍板。《金融時報》引述知情官員說法表示，台積電在美國亞利桑那州承諾1,650億美元，可能包含在總額內。同時報導也指出，吳誠文受訪提到，美國不會用高關稅「懲罰」我國半導體產業，我國已和華府達成共識，換用支持美國晶片發展，來達到關稅減免。另，台灣應該找到第二個矽盾，不要完全依賴半導體，因為5到10年後，我們可能無法還能維持現在的位置。

吳誠文表示，自己並非報導引述的官員。國科會補充，專訪中，吳誠文提到「半導體產業競爭激烈，台灣必須要非常努力，即便台灣可以繼續保持優勢，但10年後，其他國家一樣會變強，再加上台灣同樣面臨人力短缺等問題，為了要保持現有的領先地位，就需要增加我們的投資」。吳誠文沒有表示，半導體優勢只剩下5至10年。

另外，他表示，有關台美關稅進度，或是台灣投資美國金額，統一由「行政院經貿談判辦公室」對外說明。

