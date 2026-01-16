吳誠文：半導體產業在美持續發展 台灣廠商機會增加

（中央社記者趙敏雅台北16日電）台美關稅談判達成協議，其中，台灣將以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落。國科會主委吳誠文今天表示，半導體產業在美國持續發展，對台灣廠商而言，未來的機會增加；產業聚落可能包含半導體、人工智慧（AI）雲端設備產業，經濟部正在協助相關合作細節。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN（最惠國待遇）稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

其中，台美經貿工作小組表示，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力。

吳誠文今天出席IEEE Taipei Section會員大會並接受媒體採訪，他表示，美國與台灣的半導體合作，國科會負責科技研發，在拜登政府時，有簽訂合作協議，國科會與NSF（美國國家科學基金會）、NIST（美國國家標準暨技術研究院）都有一些合作項目，在美國總統川普上任後，也持續強化雙方合作與研究交流。

吳誠文說，半導體產業在美國持續發展，對台灣廠商而言，未來的機會增加，因此國科會也願意加強學研合作。他指出，美國跟台灣未來在半導體產業的合作，台灣將以「台灣模式」推動，集合台灣的產業鏈，協助半導體投資未來能夠成功，而這個供應鏈將非常重要。

吳誠文表示，台灣跟美國談的合作模式，為政府協助國家隊在美國建立產業的聚落，產業聚落可能包含半導體，也可能包含未來在AI雲端設備的產業，目前經濟部正在協助相關合作細節。（編輯：潘羿菁）1150116