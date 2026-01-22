吳誠文：學術研發不要只算論文數 應重視貢獻度

（中央社記者許秩維屏東22日電）國家科學及技術委員會主任委員吳誠文今天表示，台灣過去學先進國家，採量化指標衡量，現在應改變，學術研究開發不應只數字管理，應重視研究價值和貢獻度，而非只算論文數。

全國大專校院校長會議在國立屏東科技大學舉行，今年主軸「數位賦能‧智慧驅動」，上午由吳誠文主講「振興科技提升研發效益」，探討如何將科技研發成果轉化為社會價值，促進學術創新與產業發展。

吳誠文表示，全世界如果談國力象徵，科技一定是重要指標，台灣也由於科技實力得到經濟實力，軍事實力也能逐漸累積；如果經濟不好，什麼都不用談。

「振興科技是提升台灣競爭力的重要關鍵」，吳誠文說，台灣過去採量化指標衡量，如論文數、專利獲證數與技轉收入等，但台灣科技產業已接近先進國家，觀念應改變。

他說，學術研發應重視研究成果創新性和研究價值、對各層面影響力和貢獻度，而非算paper（論文）數，學者不應以發表論文為目的，論文只是傳遞知識媒介，應看對人類社會貢獻、實際應用成效，學術研發「不應該只用數字管理，不能只算paper」。

「自由是創新之路」，吳誠文表示，研究成果要因應社會需求，學術界不能是象牙塔，要接軌產業、實務，希望學校修訂升等獎勵評量辦法，不要看論文數發獎金，應尊重領域專業、強化專業同儕互評，打破不合時宜舊思維。（編輯：李明宗）1150122