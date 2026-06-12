吳誠文：發展智慧健康產業 盼台灣成國際可信賴夥伴

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「大南方AI智慧健康展」登場，國科會主委吳誠文表示，政府將透過政策創造內需市場，帶動智慧健康產業發展，致力打造具研發、驗證及國際輸出能力的產業聚落，期許台灣從代工走向建立標準與系統規格，成為國際健康產業的重要合作夥伴。

「大南方AI智慧健康展」12、13日在台南登場，集結超過100家產官學研單位，展示逾120項AI智慧健康應用，涵蓋智慧照護、健康監測、在宅醫療及數位健康服務等領域。

國科會主委吳誠文表示，政府將透過跨部會合作與資源整合，加速AI導入醫療、長照及健康照護場域，帶動智慧健康產業發展，並打造兼具研發、驗證以及輸出能力的產業聚落。

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他指出，政府將透過政策創造內需，進而帶動大健康產業發展。也呼籲科技業者不要只停留在代工角色，而應結合國內智慧醫療與健康照護需求，發展自主技術，並建立標準與系統規格，進一步提升產業附加價值與國際競爭力。他說：『(原音)我們目標希望，政府在未來創造內需市場，大健康產業市場非常龐大。我剛剛講的創造了這個內需市場以後，台灣科技產業一定利用我們的實力，協助大健康產業可以成功發展。我要拜託我們所有的業界的朋友們，不要僅限於幫國外的客戶來做這個代工，而是利用我們現在正在發展的各種各樣的內需的需求，訂定我們自己的標準，訂定我們自己的系統規格。』

他期許，台灣能憑藉科技實力與高品質產品，透過組建國家隊，「從台灣出發、布局全球」，成為國際健康產業的重要合作夥伴。

現場規劃五大主題展區，透過情境式展示AI導入居家照護、健康促進、智慧復能與臨床應用成果。其中，維思感創推出的「iCue智慧照護幫手」，僅需將感測器置於床墊下方，能夠即時監測長者生理與活動數據，協助照護人員掌握狀況。業者表示，目前主要客戶以住宿型長照機構為主，其次為醫療院所，居家照護市場仍處於起步階段，但看好在政策推動下，需求可望持續成長。除台灣市場外，也已拓展至日本及香港，系統偵測準確率達95%。

此外，「健康新市集」展區展示以SMART on FHIR國際標準開發的數位健康服務。衛福部表示，透過串聯跨系統健康資料，可望提升醫療資訊互通性，展現台灣智慧醫療發展成果。

國科會表示，未來將以沙崙為核心，串聯南科、醫療院所、長照體系及地方政府資源，加速AI導入醫療照護與城市治理。盼藉由智慧健康產業發展，讓南台灣進一步成為AI智慧健康創新的重要基地。