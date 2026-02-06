吳誠文「看不起」說難平眾怒 學者籲：擺脫論文綁架要有配套

國科會主委吳誠文近來失言頻頻，要求學界別再被論文數綁架，「被數字綁架很丟臉」，引起學界強烈不滿。（本報資料照）

國科會主委吳誠文上月底在大專校院校長會議呼籲，學界別再被論文數綁架，「被數字綁架很丟臉」，這個禮拜又在國科會記者會再度拋出「看不起說」，即便後來在臉書發文道歉，依舊難平學界憤怒。學者也提出呼籲，國科會若要學界擺脫積習，除了政策宣示，要有實質的配套，否則目前國科會計畫多以1至3年為期，經費與時間均不足以支撐發揮出真正的創新研究。

長庚大學免疫轉譯醫學研究所籌備主任顧正崙表示，國科會主委希望導正過去十幾年台灣學術界「衝量」的亂象，方向符合國際趨勢。然而，學術體系長期慣性將學者訓練簡化為「論文製造機」，過度聚焦篇數與作者排序，導致學者對人才培育、產學合作等面向較為陌生。

顧正崙認為，改革引發爭議的主因，在於學界缺乏明確且可執行的評量制度，以及長期資源不足。

顧正崙進一步說明，創新需要時間與容錯空間，但目前國科會計畫多以1至3年為期，經費與時間均不足以支撐真正的創新研究，迫使學者採取保守策略。此外，台灣學界人際關係緊密，同儕互評難以完全發揮作用，導致學者傾向依賴看似客觀的量化數據。

顧正崙建議，若要擺脫積習，除了政策宣示，更需要實質的配套，例如調整經費結構、改變獎勵機制，並提出可操作的評量做法。

清華大學分子與細胞生物研究所副教授 黃貞祥認為，「經費監督」與「探索自由」可以兼顧，兩者並不衝突。研究經費監督重點應在於方向與軌跡，而非細部管控。

黃貞祥建議，經費分配應拉長觀察時間尺度，給予3至5年的穩定支持，這比一年一審更能評估研究者是否深耕，且只要研究目標清楚、方法合理，即使中途修正方向也屬正常探索過程。

黃貞祥提出，應將審查標準從「比數字」轉向「看故事」，具體評估研究問題的重要性與推論的紮實度，也建議審查委員應多元組成並定期輪替，且須留下具體的評語紀錄以昭公信。

針對國科會強調的多元評量，黃貞祥建議，制度應區分「探索型」、「應用型」等不同研究型態，避免用同一套標準衡量。

黃貞祥也強調，改革不能僅止於價值宣示，若大學內部的升等考核仍舊「逐條清點篇數」，研究者將無所適從，必須考量技術人力與支援系統，視研究為團隊運動，才能讓改革真正落地。

