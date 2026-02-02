吳誠文：研究應回歸本質 Paper數量不是重點

國科會主委吳誠文2日指出，研究不應只在意論文數量，而是該探討對世界的影響與貢獻，他呼籲學界回歸研究本質，重視原創性與對社會的實質貢獻。

近期學研界關注研究成果與論文發表等相關議題，國科會2日舉辦記者會，國科會主委吳誠文直言學術評價不應以論文篇數作為唯一指標，但仍有部分學校依論文數量發放所謂論文獎金，形同「論件計酬」；放眼國際頂尖大學與研究機構，幾乎沒有單位會以論文數量作為獎勵依據。他說：『(原音)我一直講不要用Paper的數量，甚至有些學校還在按Paper的數量來發所謂的論文獎金，這種做法就有點像論件計酬一樣，這是很奇怪的。這在學術界來講是...我還是用這個形容詞，叫「丟臉」。你如果去看全世界最厲害的一些大學或研究機構，是沒有一個真正好的研究單位會算paper的數量來發獎。』

吳誠文以諾貝爾獎得主基爾比(Jack Kilby)為例，表示基爾比為德州儀器工作時，研發出世界上第一款積體電路，並在2000年獲得諾貝爾物理學獎。他認為基爾比的研究並非仰賴政府計畫資助，而在於工業界投入與技術突破，成就了對全人類影響深遠的創新。

吳誠文認為，台灣擁有全球最優秀的科技產業，他期待台灣高等教育、學界能以同樣的精神創造學界更美好的未來。

國科會指出，自去年10月修正成果報告格式，廢除論文數量填報表格，改為摘要計畫成果貢獻，讓評量標準更加多元化，涵蓋學術著作(論文、專書)、產業合作、代表性研究、專利獲證數與人才培育等；政府持續穩定投入基礎科學研究經費，並逐步調整研究補助與審查制度，要讓科研評量回歸研究品質、原創性與社會貢獻，藉此創造健全的科研發展環境。

為發展科研能量，國科會表示，相關經費在2020年達282億元，且逐年穩定增長，2025年已達388億元，平均年增7.5%，今年爭取成長至427億元。

此外，他也評論世界大學排名，吳誠文認為，很多排名都是商業化的結果，可以透過輔導服務提升排行，但教育本質應是「十年樹木、百年樹人」。他說：『(原音)很多的全世界大學排名都是商業化的運作，你還可以花錢請他來輔導你，這不是可笑嗎？一個大學如果真的進到世界一流的話，人家會不知道你是世界一流的大學嗎？...更可笑的是有的大學突然排名變好，突然排名又掉下來，1、2年就可以有這樣的落差。大學的好壞，我們是十年樹木、百年樹人，哪有大學是突然變好、變壞這樣掉來掉去的？』

他重申，學術應回歸專業本質，追求人才品質與研究影響力，不要盲從世界排名或KPI，才能讓大學成為一個「沒有天花板」的學術自由場所。(編輯：宋皖媛)