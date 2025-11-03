吳誠文：美願解決土地水電等問題 助「台灣模式」打造科學園區

2025亞太經濟合作會議(APEC)領袖會議日前落幕，國科會主委吳誠文今天(3日)在APEC領袖代表團返國記者會中證實，他與美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)會晤時，觸及美國打造「台灣模式」科學園區等議題。吳誠文說，我方提出包括土地、水、電、簽證等赴美投資所需資源問題，希望得到美方協助，美方欣然同意。

在韓國慶州舉行的2025年亞太經濟合作會議(APEC)日前落幕，台灣領袖代表林信義3日率代表團向國人說明本次APEC整體會議情形及經濟領袖會議成果，並接受記者提問。

國科會主委吳誠文在記者會上證實，他在會議期間確實與美國國務卿及國務次卿談論在美國打造「台灣模式」科學園區等議題，雙方基於互利目標，希望協助美國重建半導體產業製造能力。

吳誠文也談及台灣希望美方協助解決土地、水、電、人才培育、稅與簽證等問題，美國地方政府與聯邦政府覺得合理，願意盡力協助。

吳誠文指出，台灣在發展半導體產業時，不能只在自己的園區發展，因為最重要的先進製程客戶幾乎都是美國公司，當美國公司希望在本土建立強大AI園區時，使用「台灣模式」是最快速、也最能有效節省成本的方式。

吳誠文說，台廠供應鏈赴美投資不能完全複製台灣科學園區，但在開發美國園區時，會以科學園區的精神快速整合台灣的供應鏈國家隊，協助供應鏈在美國工業園區、靠近我半導體製造基地快速整合，如此就能顯現更龐大的力量；且除了半導體產業外，也希望將此模式擴展到AI伺服器、雲端資料中心、資通訊等產業。吳誠文說：『(原音)這個龐大力量對於節省我們廠商成本、節省時間、快速把良率提升，跟我們的半導體製造可以結合，這是台灣獨特的模式。這個模式在美國政府的協助下，希望可以快速在美國拓展開來。』

吳誠文也強調，美方誠意十足，利用此次機會要我方提出「台灣模式」所需的協助，對於我方提出的要求，美方也都欣然同意，因為美國政府知道「協助台灣就是協助美國」，讓兩國連結更為緊密、發展更順利，台灣也能因美國客戶更順暢地發展，帶動產業更為繁榮。(編輯：宋皖媛)