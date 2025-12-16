吳誠文：AI新十大建設結合健康台灣 擘劃大健康產業
（中央社記者何秀玲台北16日電）行政院政委兼國科會主委吳誠文表示，行政院推動「AI新十大建設」，要將「健康台灣」結合在一起，集結產業力量提出大健康產業藍圖，以實際行動協助政府推動生醫及精準健康政策。
吳誠文今天出席生策會會員大會致詞表示，今年行政院生技產業策略諮議委員會（BTC）聚焦探討三大議題，包括優勢延續、應用創新及永續調適，並形成重要共識，要延續台灣半導體與ICT的全球優勢，結合生技醫藥、智慧健康及各類應用創新，打造完整產業鏈。
他指出，「AI新十大建設」推進中，最後要完成「全民智慧生活圈」，最重要的應用場域之一就是智慧健康，能夠帶動健康台灣，這是非常重要的政策基調。
他說，這一年在總統賴清德政策方向下，國科會與衛福部、經濟部及相關部會共同努力，投入許多心力，推動健康台灣的政策，包括行政院核定的在宅醫療科技政策及高齡健康科技，希望透過科技，將醫療服務延伸到每個人日常生活空間，運用科技放大照護能力、改善人力缺口，讓民眾獲得更即時、更貼近生活的健康服務。
此外，透過發展以主權AI為核心的創新應用，導入生技醫藥、健康照護、農業等貼近人民生活的領域，回應並滿足社會需求。
他指出，近期也成立國家隊，推進健康數據應用服務平台，成立「台灣健康網路平台公司」，由生策會副會長楊泮池擔任董事長，將有揭牌儀式。
他說，希望未來包括政府部門、醫療機構、企業或公協會等團體，都可以秉持國家隊的精神，將台灣優質的技術與系統推向國際。（編輯：張良知）1141216
其他人也在看
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 54
大同多事之秋 營運挑戰艱鉅
大同今年營運可說屋漏偏逢連夜雨，4月遭工程會停權三年，公家標案案源出現大缺口，近日與中國華映間的官司又遭大陸法院判賠約131億元定讞，今年恐出現每股高達6元虧損泥淖。三立集團董事長張榮華豪砸50多億元入主大同後，營運挑戰更形艱鉅，如何擺脫「大同只能靠處分資產獲利」的標籤，考驗新經營團隊的能力。工商時報 ・ 1 天前 ・ 19
外資連2日提款破千億 台股下殺330點跌破月線/SpaceX史詩級IPO在即 本夢比再掀論戰/太空AI想像空間炸裂 概念股全面點火｜Yahoo財經掃描
投資人靜待本周密集經濟數據出爐，包括延後公布的非農就業、零售銷售與即將登場的消費者物價指數(CPI)，同時市場也評估聯準會(Fed)利率路徑與主席人選相關傳聞，加上關稅政策進度仍存變數，科技股續受壓抑，美股四大指數小幅收低；道瓊指數下跌0.09%，那斯達克指數下跌0.59%，標普500指數下跌0.16%，費城半導體指數下跌0.61%。 科技股方面，部分AI概念股續跌，博通、甲骨文分別下挫5.59%、2.26%，微軟同步下滑0.78%。而特斯拉則逆勢上漲3.56%，逼近歷史新高。台積電ADR也收跌1.47%。 亞股方面，今日主要市場表現偏弱，日股下跌1.56%、韓股走跌2.24%，港股同步回檔，上證指數也呈現整理走勢。 台股方面，今（16）日承接美股科技股賣壓，加權指數震盪走低，終場下跌330.28點，收在27,536.66點，成交金額5,258.51億元；權值股中，台積電(2330)受ADR收黑影響回檔，收盤下跌15元至1,435元，鴻海(2317)同步走弱，聯發科(2454)相對抗跌、收平盤。盤面資金轉向題材與金融族群避風，台新新光金(2887)爆量走揚站回20元關卡，太空與太陽能題材續熱，元晶(6443)、茂迪(6244)、聯合再生(3576)相繼亮燈，成為弱勢盤中的焦點族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 5
甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單
市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾...聯合新聞網 ・ 13 小時前 ・ 9
今年第8大！台股一度跌逾500點 股市名師喊：是好買點
博通財報不如市場預期，美股暴跌，台股今（15）日開低走低，早盤一路向下探底，盤中最低跌至27687點，下跌511點，失守2萬8關卡，創下今年第8大，專家表示，博通財報還是優於預期，台股目前漲多拉回，反而是好買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 12
搭馬斯克太空AI順風車！「太陽能廠」飆漲停達連5漲47.5% 華邦電漲多回檔炸破20萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受台積電（2330）以及華邦電（2344）、力積電（6770）等記憶體族群普遍走跌影響，台股今（15）日盤中氣氛偏弱。截至9點50分...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
作帳行情啟動 3產業投信狂買
進入年底前傳統作帳行情，投信自11月以來開始大量買超台股，統計11月至今買超集中市場261億元，增添年底作帳行情可看度，觀察投信資金轉向今年高獲利的金控、營運轉強的記憶體、營運看俏的台積電等AI供應鏈股為主。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大摩看好台積電「明年獲利增兩成」 H200也成利多
「護國神山」台積電，因為人工智慧的龐大需求，營收和獲利都不斷創下新高，外資也對後市充滿信心。摩根士丹利樂觀預期，台積電明年和後年的獲利，分別有望大增兩成和三成以上，而且美國總統川普，同意輝達H200賣...華視 ・ 1 天前 ・ 3
台股盤前／費半重挫5%博通暴跌！台指狂殺561點 台股開盤恐不妙
美股上週五（12）日在科技股賣壓全面湧現下，全數收黑，博通（Broadcom）股價單日暴跌逾11%，成為拖垮晶片族群的關鍵導火線，費城半導體指數重挫超過5%，也讓市場對AI題材的熱度快速降溫。受到美股重挫影響，台指期夜盤重跌561點、台積電期貨盤後下跌35元作收，法人普遍預期，台股今(15)日開盤恐難逃「跳空下挫」的震盪格局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
華邦電擴產 再砸23億買ASML設備
華邦電15日公告，為配合營運與產能布局需求，向台灣艾司摩爾科技（ASML）採購供營業使用機器設備，累計交易總金額達新台幣23.31億元。工商時報 ・ 16 小時前 ・ 1
蘋果DRAM長單 傳韓廠喊漲
據外媒報導，蘋果與主要記憶體供應商三星電子、SK海力士簽署的DRAM長期訂單協定（LTA）即將到期，最快自明年1月起可能面臨新一輪合約漲價。在全球記憶體供應持續吃緊、價格走高的情況下，即便市值高達數兆美元的蘋果，也難逃成本壓力。工商時報 ・ 1 天前 ・ 2
法人齊抽手台積電領跌 台股黑色星期一跳水331點/GDP衝高點調薪只3%？勞工再成犧牲品/大同爆雷拖累 機器人族群成箭靶｜Yahoo財經掃描
美股上周五在甲骨文、博通接連釋出利空消息，加深市場對AI估值與投資回報的疑慮之下，科技股賣壓湧現，且投資人也轉向觀望美國關稅政策動向與本周將公布的就業、零售等經濟數據，四大指數全面收黑，道瓊下跌0.51%、那斯達克跌1.69%、標普500指數跌1.07%、費城半導體指數重挫5.10%。 個股表現方面，博通因市場擔憂其AI相關業務獲利能力與成長動能，股價暴跌11.43%；輝達下跌3.27%，反映AI概念股整體評價修正；美光因市場對短線漲多與即將公布財報保持戒心，股價下挫6.7%；英特爾下跌4.3%，艾司摩爾同步回落3.74%，半導體設備與晶片族群全面承壓，台積電ADR亦重挫4.2%。 亞股今日表現偏弱，日股下跌1.31%，韓股重挫1.84%、港股與陸股也同步回檔。 台股今（15）日承接美股「AI黑色星期五」賣壓，加權指數終場收27,866.94點、下跌331.08點，成交金額4,375.9億元，盤中一度急挫513點，探27,684.87點，摜破28K及5日線、10日線，台積電(2330)、鴻海(2317)、國巨(2327)等電子股成為殺盤重心；資金轉向非電族群與題材股避風，聯發科(2454)、台塑(1301)、台塑化(6505)、中鋼(2002)、台泥(1101)相對抗跌，低軌衛星與太陽能族群逆勢點火，元晶(6443)亮燈漲停，帶動天方能源(3073)、聯合再生(3576)、茂迪(6244)走強，運輸與軍工族群亦有表態，龍德造船(6753)、IET-KY(4971)鎖漲停，雷虎(8033)、陽明(2609)、華航(2610)、長榮航(2618)同步收紅。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 12
台股週一恐面臨大崩盤？專家示警：震撼教育來了
財經中心／李明融報導近年股市受到AI熱潮帶動影響，各大公司企業在股價上紛紛創下歷史新高價，台股也突破28000點寫下新紀錄，然而隨著台股上週週線連收三紅，市場氣氛出現轉折，受甲骨文、博通最新財報未能滿足華爾街高度期待影響，美股科技股12日出現「連鎖式」重挫，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，同時拖累半導體產業走弱，輝達（NVIDIA）與台積電ADR同步下跌，跌幅分別達3.27%與4.2%。對此，知名半導體分析師陸行之示警，台股今天（15日）恐怕難逃「震撼教育」，短線勢必承壓。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 15
塑化族群集體甦醒！油價止穩＋資金回流撐腰「台塑、台化帶頭衝」 集團股全面回神
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導國際油價波動趨於平穩，上游石化原料現貨行情回溫，沉寂一段時間的塑化族群近期終於露出回神跡象。在報價止跌、年底集團作...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
千金股剩25檔！精測唯一紅盤 旭隼落馬
全球無廠半導體廠龍頭博通（Broadcom）股價暴跌11%，主要因客製化AI處理器毛利率問題，引發晶片股連鎖反應，費城半導體指數重挫5%，今早股災延伸到台股千金股，除精測1檔勉強紅盤，全數一片綠油油，旭隼（6409）更落馬跌出1000元俱樂部，千金股少一檔只剩下25檔。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
年底作帳行情啟動！經理人點名「這族群」2026繼續噴 散戶別被甩下車
年底將至，台股面臨獲利了結賣壓，市場對於「AI是否過熱」的疑慮再起。針對近期NVIDIA財報雜音與Google TPU取代GPU的傳言，街口投信發布觀點指出，NVIDIA庫存增加實為「在製品」趕工，且兩大晶片需求同步成長，顯示AI發展並無泡沫化跡象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
台股開盤》跌500點不恐慌 電子權值回檔！台股、台積三道防線現身
[Newtalk新聞] 台股今天(15日)開黑大跌逾500點，最低來到27684點。上櫃、電子與金融類股全走跌。重要電子權值股F4，約9點15分前，台積電跌30元、來到1450元。鴻海跌5.5元、來到221.5元。廣達跌4.5元、來到282元。聯發科跌10元、來到1395元。台達電跌16元、來到922元。 分析師葉俊敏表示，台股仍需看近二日美股表現，美股雖然週五重挫，但美股四大指數都在月線之上→看是修正至月線或季線，VIX指數：才16.65；18不到都是正常回檔。 葉俊敏表示，台股及台積電三道防線：20日均台股27511、台積電1440 60日均；台股27250、台積電1424前低(11／24)；台股26395、台積電1375。重要指標股，前三大權值股：信驊、群聯、旺矽、聯亞、富喬分別打進19、20名。上詮、昇達科分別打進28、30名。 葉俊敏解析市場焦點族群： 台積鏈：創意、漢唐、聖暉*、帆宣、新應材、旺矽、穎崴、精測、中砂、洋基工、晶呈科、亞翔。 AI：智邦、奇鋐、富世達、健策、新盛力、信驊。 記憶體：缺貨開始反應至PC、手機報價或容量。 華邦電→型態最強；南亞科→處置中。 宜鼎：新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
金馬好年冬 大摩：台積2026獲利大增2成
市場對AI成長預期拉滿、幾無容錯空間，台積電ADR短線雖受博通、甲骨文股價下挫拖累而修正，儘管尚未將大陸GPU晶圓代工商機納入台積電的財務模型，但摩根士丹利仍看好其2026年獲利大增2成，迎接金馬「好年冬」；2027年成長上看3成以上，為台積電度過短線風波注入強心針。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
專家看盤》一根長下影線 AI概念全退燒？台股跳空跌破10日線
[Newtalk新聞] 「台股今(15日)大幅拉回，受到美股科技股重挫拖累。」分析師林漢偉表示，電子權值股普遍回檔，中小型股留意籌碼鬆動與補跌風險。台股今天跳空跌破 10 日線，觀察盤中是否出現長下影線。 回顧美股表現：上週五美股四大指數全面回跌，市場擔憂 AI 泡沫疑慮。費半指數大跌 5.1%，領跌美股。半導體：博通 -11.43%、科希倫 -10.16%。大型股：輝達 -3.47%、特斯拉 2.7%。 林漢偉表示，上週五美股開低走低，早盤受博通大跌約 6% 影響。盤中傳出甲骨文推遲算力中心建設時程，AI 基礎建設概念股全面重挫。費半指數單日大跌 5.1%，回吐 12 月以來全部漲幅。 總體面與台指期：美元反彈，美債利率上揚。台指期大跌 561 點，跌幅 1.98%。台積電 ADR 下跌 4.2%。 以下是林漢偉解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能外資現貨轉買、空單小減，籌碼面回到中性。 櫃買指數測試 10 日線支撐，融資創高顯示籌碼偏亂。 二、傳產與題材概念股】 政策避險：大眾控、華城、聯合再生、國碩。 原物料報價上揚：第一銅、華榮、佳龍、金益鼎。 集團概念：錸德、安國、華東、新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
低軌衛星熱 華通、啟碁權證夯
特斯拉執行長馬斯克創辦的太空科技巨擘SpaceX，將於2026年啟動首次公開發行（IPO），拉高低軌衛星題材市場討論度，台股相關概念股群起表態，華通（2313）、啟碁（6285）股價15日無懼大盤回檔賣壓，雙雙逆勢走揚，分別上漲6.56％、2.49％。工商時報 ・ 16 小時前 ・ 1