吳誠文：AI賦能產業升級 奠定台灣海洋科技關鍵地位

（中央社記者趙敏雅台北10日電）行政院政委兼國科會主委吳誠文今天表示，將以人工智慧（AI）賦能海洋產業，推動產業高值化與智慧化，奠定台灣在全球海洋科技領域的關鍵地位。吳誠文強調，國科會將統籌研擬海洋科技與產業發展方案，整合跨部會資源，全力落實「探索海洋」的國政藍圖。

「2025行政院探索海洋：海洋科技產業策略會議」今天登場，匯聚產、官、學、研力量，為海洋科技產業建立完整國家發展策略。

國科會發布新聞稿說明，這次會議定位為國家級戰略，明確揭示將以台灣領先全球的科技實力，全面賦能海洋產業。會中針對海洋產業智慧化、促進海洋科研落地、智慧護海安全永續等3大核心主軸深入探討。

國科會指出，在海洋產業智慧化上，會議確立以AI導入為關鍵應用場景的戰略，涵蓋自主航行與智慧航運服務、智慧港口提升決策營運效能等；在促進海洋科研落地上，包含規劃設立西太平洋國際合作站，並新造研究船以升級科研能量；智慧護海安全永續方面，聚焦利用科技建構海域安全，整合雷達、無人載具等，促進跨部會協同決策與聯防能力，深化國土韌性。

國科會科技辦公室執行秘書張振豪表示，要打造共榮、共融的海洋科技產業生態系，必須公私協力推動「鏈結新藍海-建構新世代海洋科技產業鏈」、「深耕新實力-厚植國際級海洋科研能量鏈」及「共築新韌性-強化永續性的海洋安全、文化價值鏈」等3大戰略主軸，讓台灣成為西太平洋的海洋科技樞紐。

吳誠文表示，為實現總統賴清德「均衡台灣、韌性台灣、健康台灣」3大國政願景，政府正全面啟動相關科技政策，帶領台灣科技產業從陸地走向太空與海洋，建立「天空-海面-水下」自主科技鏈，讓海洋科技成為下一個高值化、國際化、具輸出能力的產業群。

他指出，政府將扮演政策引導及關鍵整合角色，由應用服務切入，結合台灣的製造與技術優勢，發展高價值、具市場區隔的自主系統與產品，確保台灣在海洋科技領域的國際競爭力。

吳誠文強調，海洋產業科技化發展非單一部會的任務，必須與既有國家級科技政策緊密協作與資源鏈結，包含AI新十大建設、次世代通訊科技發展方案、淨零科技方案等，才能最大化綜效，加速技術實際落地。

吳誠文說，國科會將統籌研擬海洋科技與產業發展方案，整合跨部會海洋產業科技推動資源，為台灣的海洋國家願景奠定堅實基礎，全力落實「探索海洋」的國政藍圖。（編輯：張良知）1141210