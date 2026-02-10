吳謹言夫妻婚後首度同框！洪堯「一手幫她扛行李」超man，低調恩愛破離婚傳言

2月8日，吳謹言與洪堯被直擊一同現身機場。這是兩人自2024年結婚、2025年迎來女兒後，首次公開同框準備出遊過年。畫面中，洪堯一人推著兩個大型行李箱，還不時留意箱上的隨身包；吳謹言則拉著登機箱隨行，兩人並肩前行、一路交談，互動自然，也間接回應了去年底傳出的婚變傳聞。

從現場照片可見，洪堯主動負責所有較重的行李，吳謹言只帶著輕便登機箱，兩人行走間不時交談，整體氣氛輕鬆。吳謹言雖然去年剛生完女兒，且沒休息很久就回到職場，但氣色維持得不錯，整體狀態看起來非常良好。

兩人因2017年合作《延禧攻略》認識，2019年起多次被拍到一同出遊，當時經紀人曾出面否認交往。直到2024年，兩人正式對外宣布結婚，並於2025年2月迎來女兒。過去洪堯曾因疑似劈腿、親密照外流等爭議，受到不少輿論批評，近年他行事轉為低調，分擔家庭事務，形象漸漸轉為顧家好男人。

