吳謹言產後9個月狀態驚人！35歲「凍齡顏＋完美比例」登時尚封面 網讚：真人芭比

「斷更博主上線更新，大家不介意吧！」大陸女星吳謹言11月2日突然在微博公開《時裝LOFFICIEL》十一月刊花絮照，久違亮相立刻掀起熱議。相關話題「吳謹言曬近照」、「吳謹言真人芭比」迅速登上熱搜，不少網友驚呼她產後9個月的狀態太驚人。

照片中，吳謹言造型百變：眉上瀏海配流蘇短髮時俏麗靈動，放下瀏海又多了幾分清新感。長裙襯出纖細腰線與完美比例，氣質溫柔中帶幾分清冷，被粉絲形容是「真人芭比」。鏡頭下，她皮膚透亮、線條明顯，完全看不出剛生孩子不到一年。

這次拍攝也象徵她的時尚突破——成為2025年首位登上《時裝男士》封面的女演員。製作人于正近期也為她發聲打氣，透露吳謹言手上有多部新戲籌備中，令粉絲大呼「已經等不及看到她再創事業高峰」。

