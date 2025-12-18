吳豊山下台爆猛料 聯繫海協會張志軍、想率團訪中都被「已讀不回」

海基會董事長吳豊山。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會董事長今日宣布請辭，將於12月31日卸任，並發表長篇談話。他述說任期內為兩岸破冰所做的努力，包括約中國海協會長張志軍見面未果，盼率團訪中也被「已讀不回」，對岸甚至曾經告訴他，若不要九二共識，應提出新共識，但最後他的努力仍「不得要領」。

吳豊山指出，他透過私下熱心管道，建議海協會長張志軍先生會面，釐清九二共識的爭議，並共商和平發展的方略。他只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便。後來傳話管道回覆說，對岸可以理解他用心良苦，但是說「九二共識」沒有再釐清的必要。

吳豊山談及，他要在海基會留下三段談話紀錄，直指中華民國現行憲法一半要點在增修條文，雖有「因應統一前」字眼，但那是修憲時各方勢力折衝的產物，意謂在兩岸已發展出不同政治體制的狀況下，共識以「維持分立現狀」作為我國兩岸政策的主軸。

吳豊山表示，他要明確指出，中華民國憲法制定時以大中國為實施範圍，但行憲第四年，兩岸就分立分治。我方修廢「動員戡亂時期臨時條款」後，個人認為內戰遺緒早應隨風而逝。

吳豊山指出，中華民國現行憲法一半要點在「增修條文」。其中雖有「因應統一前」字眼，唯據確知，那是修憲時各方勢力折衝的產物，意謂在兩岸已發展出不同政治體制的狀況下，共識以「維持分立現狀」作為我國兩岸政策的主軸。

吳豊山進一步說，自古以來，台灣治權多變，這是歷史的事實。台灣由於位處國際航道要衝，所以包括海盜、浪人、亡命者以及列強的各方勢力不斷覬覦，這是歷史的事實。近代多份國際宣言、公告、和約、決議，直接或間接涉及台灣，其中意涵，各方各自解讀，這也是歷史的事實。但最重要的事實是：今天台灣由2340多萬台灣人民「實質佔居，有效管治」，國家體制完整，主權獨立，經濟發達，政治民主。聯合國總部沒有中華民國國旗，可是全球有130個國家樂意與台灣彼此免簽，相互優惠。

吳豊山談及，據此探討所謂兩岸問題，他認為，中國曾經備受列強欺凌，如今追求民族復興，應被理解，但兩岸關係是另一事體。中華人民共和國統治階層，不能易地而處，不願翻頁歷史，不肯面對真實，以致於採取了不崇尚仁道的不正確態度對待活生生的中華民國台灣，造成了本來可以避免的諸多遺憾。

吳豊山也說，亙古以來，戰爭一直是人類最可怕的夢魘。戰爭意謂血流成河、斷垣殘壁、妻離子散、家破人亡、文明倒退；所以戰爭是應該避免、也絕對可以避免的人類大患。兩岸在量體上確實大小懸殊，可是大中國內部問題很多，其實沒有那麼大，小台灣綜合國力排列在全球前段班，其實也不是那麼小；兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。

吳豊山提到，他一度作為中華民國一個非官方兩岸和平、交流、對話機構的代表人，放眼兩岸蒼生身家性命和人類前程，今天在卸任前刻，依舊一本善意，盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知「和睦」才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上；然後再攜手，窮盡智慧，徐圖整合，共創雙贏，以臻長治久安。

他最後強調，總結一句話，30幾年來，自己始終堅信「只要站上歷史的制高點，並且痌瘝在抱，就能一眼看出，讓上一代人的恩怨情仇回歸塵土，然後和平至上、兩岸整合、兄弟分立、互利互惠、共存共榮，才是兩岸之間唯一光明大道」。

