吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積超1萬件」
海基會董事長吳豊山18日在董監事聯席會議上對外宣布已請辭，並發表長篇談話，他披露了與對岸海協會的傳話管道往來情況，以及曾經想在7月率團訪問大陸但未能成行，他最後也呼籲，兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。
會場開始前，現場播放了「最愛你的人是我」等具有離別意味的曲目。吳豊山致詞時開門見山地說，上個禮拜五（12月12日）賴總統約見，徵詢對海基會人事意見。「因為都說下台背影要漂亮，所以本人當即欣然同意讓賢」。工作到12月31日下台一鞠躬。但並未透露總統到底屬意誰接任海基會董座一職。
隨後他指出，「九二共識」是2000年才出現的名詞。海基會的史料明白顯示，1992年兩會會談，觸及「一個中國」這一個議題時，並無交集，最後雙方勉強默認「各表一中」。海基會首任董事長、已故辜振甫先生就曾說，「各表一中」最多只算沒有共識的共識。
他也爬梳了其後的九二共識論述發展，並強調自己依據海基會章程，體察恢復對話是其首要職責，因此上任後第一階段，要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。第二階段，他透過私下熱心管道，建議海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」的爭議，並共商和平發展方略；「我只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便」。後來傳話管道回覆：「對岸可以理解本人用心良苦，但是說「九二共識」沒有再釐清的必要」。稍後另一管道傳話過來，說如果不要「九二共識」，應請我方提出新共識。針對對岸此項建議，「我曾多方努力，但不得要領」。
他繼而披露，第三階段，自己於7月10日依據兩岸在1993年制定的「兩會聯繫與會談制度協議」，正式傳訊海協會，言明他將於近期內率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續。海協會迄今已讀不回。他並說，據海基會紀錄，自2016年迄今，海協會已讀不回案件已累積超過1萬件。
吳豊山在談話後半部分，說要在海基會留下三段談話紀錄。首先，他說中華民國憲法制定時以大中國為實施範圍，但行憲第四年，兩岸就分立分治。我方修廢「動員戡亂時期臨時條款」後，他認為內戰遺緒早應隨風而逝。中華民國現行憲法一半要點在「增修條文」。其中雖有「因應統一前」字眼，唯據其確知，那是修憲時各方勢力折衝的產物，意謂在兩岸已發展出不同政治體制的狀況下，共識以「維持分立現狀」作為我國兩岸政策的主軸。
其次，他強調，自古以來，台灣治權多變，這是歷史的事實。近代多份國際宣言、公告、和約、決議，直接或間接涉及台灣，其中意涵，各方各自解讀，這也是歷史的事實。但最重要的事實是：今天台灣由2340多萬台灣人民「實質佔居，有效管治」，國家體制完整，主權獨立，經濟發達，政治民主。聯合國總部沒有中華民國國旗，可是全球有130個國家樂意與台灣彼此免簽，相互優惠。據此探討所謂兩岸問題，他認為，中國曾經備受列強欺凌，如今追求民族復興，應被理解，但兩岸關係是另一事體。「中華人民共和國統治階層，不能易地而處，不願翻頁歷史，不肯面對真實，以致於採取了不崇尚仁道的不正確態度對待活生生的中華民國台灣，造成了本來可以避免的諸多遺憾」。
最後，他說自己的「苦口良藥、逆耳忠言」，表示亙古以來，戰爭一直是人類最可怕的夢魘。戰爭意謂血流成河、斷垣殘壁、妻離子散、家破人亡、文明倒退；所以戰爭是應該避免、也絕對可以避免的人類大患。兩岸在量體上確實大小懸殊，可是大中國內部問題很多，其實沒有那麼大，小台灣綜合國力排列在全球前段班，其實也不是那麼小；兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。
他表示，卸任前刻，依舊一本善意，盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知「和睦」才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上；然後再攜手，窮盡智慧，「徐圖整合」，共創雙贏，以臻長治久安。他強調，「和平至上、兩岸整合、兄弟分立、互利互惠、共存共榮，才是兩岸之間唯一光明大道」。
更多udn報導
電話響一聲就掛斷？專家4原因籲別接：恐身陷危機
古董微波爐退役品牌求收藏 當年價格可買4機車
女清潔員車禍慘死「下半身靠皮撐著」 妹:非常惡劣
規模6以上地震快來了？專家：小心春節前後
其他人也在看
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 135
再轟藍白！賴清德：不副署不是為了政黨利益
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 347
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 121
【重磅快評】賴清德要立院撤案 不懂法更虛情假意
行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回「爭議」法案，他願赴立法院進行國情報告...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 192
藍白提案彈劾卓榮泰通過！黃國昌預告「彈劾賴清德」：賴若主張1事就是自打臉
民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今（18）日在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌表示，針對總統賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，被彈劾人賴清德必須列席，此一規定並非去年新國會所制定，到時再來看，賴清德會不會主張立法院職權刑事法違憲。立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 68
財劃法不副署！潘孟安不到立院報告 粉專開酸：賴清德真的很孬
針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會，邀請總統府秘書長潘孟安進行報告，卻遭到總統府方面回絕，對此臉書粉專「政客爽」開酸，整天只會賴皮的賴清德，真的很孬，因為怕被自己人總統府秘書長潘孟安打臉，宣布這一局「落荒而逃」中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 64
名家論壇》黃創夏／賴清德「戰（站）」起來
[NOWnews今日新聞]千夫所指無疾而死，那是指一般有起碼良知和道德感之人，千萬不要寄望那些已經肆無忌憚的人物，特別是本質就是政客的人物會因為群情洶洶就幡然醒悟，他們只會變本加厲，更加蠻橫衝撞，更會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 44
立院「不副署」報告潘孟安未出席！張惇涵：菩薩畏因，眾生畏果
行政院長卓榮泰決議不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今（18）日更改議程，舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告，邀請總統府祕書長潘孟安等列席，但總統府表示，潘孟安並不會出席。張惇涵上午受訪回應，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增專案報告。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 52
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 9
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 15
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 77
指卓榮泰違法漏編總預算案還造謠 藍黨團：絕不低頭
國民黨團今（18日）召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，副書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰稱總預算案剩不到半個月、若12月底前審查不通過將影響重大建設是造謠，指政院違法漏編、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。太報 ・ 7 小時前 ・ 1
行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關
行政院長卓榮泰針對立法院通過的《財劃法》不副署，引發憲政爭議。國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，當賴清德與卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上就是在嘲諷中華民國憲法，這個舉動開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月信傳媒 ・ 1 天前 ・ 18
「不副署」是以內閣制之屍還總統制之魂
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯與《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 11 小時前 ・ 13
川普封鎖油輪喊「奪回石油權利」委內瑞拉經濟命脈遭切斷 沿岸衛星影像曝光
美國總統川普12月16日下令，封鎖進出委內瑞拉遭制裁的油輪，作為推翻馬杜洛政權的最新行動，直接切斷該國經濟命脈之石油出口。事實上，美國日前在委國外海查扣一艘油輪後，已形成「實質禁運」狀態，許多船隻選擇停留在委國水域內，不願冒著遭扣押的風險。而川普宣布封鎖後隔日，衛星影像顯示，委內瑞拉仍有多艘船隻出現在沿岸海域。目前尚不清楚美國將如何執行這項封鎖，學者表示，這對總統權力是一項新的考驗。傳統封鎖被視為戰爭工具，必須符合武裝衝突下的特定條件，目前無論從美國國內法或國際法層面，都存在相當大的疑義。川普強調不會讓任何「不該通過的人」通行，並宣稱要奪回土地與石油權利；他更宣布馬杜洛政權已被列為「外國恐怖組織」。馬杜洛則回擊稱，「帝國主義與右翼法西斯」企圖殖民委內瑞拉、奪取石油與黃金，並誓言捍衛祖國。馬杜洛的支持者也在首都卡拉卡斯（Caracas）聚集，高舉標語痛批川普，當局發布聲明，批評此舉違反國際法、自由貿易與航行自由。回應制裁，油價應聲上漲1%。市場人士表示，預期委國石油出口將減少，但仍在觀望後續發展。中國目前是委國最大原油買家，占其出口量約4%，但全球市場整體供給仍屬充裕。Yahoo奇摩（國際通） ・ 5 小時前 ・ 12
被「寶貝女兒」嚇到了！王世堅伏地挺身 臉撞傷貼OK蹦｜#鏡新聞
民進黨立委王世堅，12月17日到立法院質詢時被發現臉部貼著OK蹦，他笑說是自己在做伏地挺身時，被愛貓嚇到，不小心撞到受傷。不過黨內台北市選戰，除了前秘書長林右昌即將出席演講活動，被認為是為了選舉暖身，而吳怡農也再拋政見，強調選舉不收企業捐款，對此王世堅表達尊重。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 1
高虹安案大逆轉！林岱樺喊話：別讓我的冤案再成政治鬥爭工具
新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費案二審改判6月，貪污罪部分撤銷。同樣身陷助理費風波的民進黨高雄市立委林岱樺17日舉辦政策說明會時表示，助理費不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
翁曉玲批總統尸位素餐揚言嚴審薪資 學者嗆「不上班的是你」
行政院長卓榮泰不予副署「財政收支劃分法」，總統賴清德日前表達支持，國民黨立委翁曉玲批評總統和行政院長尸位素餐，揚言要嚴審薪資預算，高雄科大科法所教授羅承宗對此批評，「不上班的不是賴清德，是你（翁曉玲）」，更開酸「全台灣唸法律的不是只有你」。太報 ・ 1 天前 ・ 3
「冷靜嚴格！」自衛隊飛官遭中國軍機雷達照射 仍能冷靜完成任務 小泉深感自豪 中共軍費大增7倍堪憂 小泉進次郎霸氣點名中國｜全球聊天室｜#鏡新聞
因應中國威脅日益加劇，日本就增加國防預算進行熱烈討論。在野黨議員質詢時批評高市內閣擬增加軍費無助和平，防衛大臣小泉進次郎霸氣點名中國，要該名議員把這些話拿去跟年年增加軍事預算、造成區域情勢升溫的中國說，引發熱議。中國外交部馬上跳腳，反批日本「惡意抹黑中國正當國防建設」，日本沒有資格對中國說三道四。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 6